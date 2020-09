Xbox Series X esaurita in Giappone: è la riscossa di Microsoft in oriente?

C’erano grossi dubbi circa l’apertura dei preordini di Xbox Series X, la nuova console Microsoft in uscita il prossimo 10 novembre di quest’anno (assieme alla sua “sorella minore”, Xbox Series S, priva di lettore ottico).

A quanto pare, a scapito delle ipotesi iniziali, la piattaforma è già sold-out in Giappone, Corea del Sud e India, nel giro di pochi minuti dall’apertura ufficiale dei preordini (per la precisione circa 15 minuti, stando alle infografiche).

Il box di Series X.

Un risultato, questo, che va ad agganciarsi alle ottime performance registrare via Amazon in America, Regno Unito e anche in Italia, dove la console non è al momento più disponibile per l’acquisto.

Giovedì Microsoft Japan aveva annunciato un piccolo taglio di prezzo per il modello della Xbox Series S, in modo tale da mettere un divario di 10mila yen (pari a $ 96 / £ 75) tra la piattaforma Microsoft e la PlayStation 5 Digital Edition di Sony.

Le prevendite di Series X in Giappone e non solo.

Ma non solo: durante il TGS 2020 il boss Phil Spencer ha affermato che la compagnia ha imparato dagli errori del passato e intende soddisfare meglio i giocatori giapponesi durante questa generazione di console.

Non è un segreto infatti che Xbox abbia intenzione di migliorare la sua posizione nel mercato giapponese, da sempre un terreno piuttosto impervio per la Casa di Redmond. Insomma, un “riscatto” che a quanto pare sta iniziando a dare i primi frutti, diverse settimane prima del lancio ufficiale nei negozi.

Ricordiamo che presto saranno diramati ulteriori dettagli su Series X, con tanto di video che la mostreranno in funzione, in modo da farci un’idea ancora più precisa delle dimensioni e del design della nuova piattaforma.

Xbox Series X e Series S sono in ogni caso previste nei negozi a partire dal prossimo 10 novembre 2020, al prezzo rispettivamente di 499€ e 299€.