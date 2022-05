Xbox Series X svela il nuovo controller ufficiale (ma ci sono brutte notizie)

Microsoft ha appena annunciato la nuova colorazione ufficiale per il controller di Xbox Series X, appositamente dedicata per tutti coloro fossero alla ricerca di un dispositivo di colore rosa.

La casa di Redmond ha infatti svelato la colorazione Deep Pink, che si aggiunge dunque alla lunga lista di versioni ufficiali del controller per Xbox Series X e Series S (potete acquistare la console in offerta su Amazon).

A differenza di quanto accaduto con una delle ultime colorazioni, la nuova edizione non dovrebbe presentare caratteristiche uniche, ma semplicemente offrire un’alternativa ufficiale per chi volesse dare alla propria Xbox un tocco color rosa.

Fino a questo momento, l’unica soluzione proposta da Microsoft era infatti quella di lasciare che gli utenti realizzassero un controller personalizzato tramite Xbox Design Lab, mentre oggi la casa di Redmond sembra aver preso consapevolezza della grande domanda anche per questo colore.

Il controller Xbox Deep Pink presenta una colorazione rosa sul fronte e sugli analogici, con un rivestimento nero per quanto riguarda invece i pulsanti dorsali e la croce direzionale, mentre il retro apparirà invece di colore bianco.

Non si tratta dunque di un controller in tinta unita, ma di una combinazione che riesce a garantire la giusta eleganza e classe per chiunque voglia acquistare un dispositivo più ricercato.

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali per il lancio sul territorio italiano: Xbox ha infatti aperto unicamente una pagina ufficiale per il mercato americano, dove il prodotto è già disponibile in commercio.

Al momento non è dunque chiaro se il prodotto sia effettivamente previsto per l’Italia e l’Europa, o se invece resterà semplicemente un’esclusiva per i giocatori statunitensi.

Non sembrano inoltre essere state introdotte novità particolarmente rilevanti a livello di design, ma nel caso emergesse qualche ulteriore dettaglio nascosto vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

I controller Xbox sono da sempre protagonisti dei design più originali: sicuramente la versione Deep Pink apparirà decisamente più elegante e sobria rispetto al nuovo dispositivo dedicato a Captain America.

Ma nessuno di questi può sicuramente competere con l’edizione limitata dedicata a un film molto speciale: per un periodo limitato sono stati infatti offerti dei pelosissimi controller Xbox dedicati a Sonic e Knuckles.