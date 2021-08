Il nuovo controller Xbox appena annunciato ha anche una feature unica

Nelle scorse ore, Microsoft ha presentato una nuova colorazione per il suo controller Xbox Series X e Xbox Series S (ma anche per PC), che da fine agosto troverete nei negozi: parliamo di Aqua Shift, che in una tinta estremamente estiva (possiamo dire che ci ricorda un po’ anche le spiagge di Besaid in Final Fantasy X, vero?) che guarda sia all’acqua che all’aurora boreale, sceglie di proporre un azzurro ipnotico.

Tuttavia il colore, più chiaro davanti e più scuro sul retro, sui grilletti e su tutti i pulsanti, non è la sola peculiarità di questo controller: a mettersi in evidenza sono infatti i suoi grip laterali, dal momento che sono diversi e unici rispetto a tutti gli altri controller Xbox della medesima generazione.

La nuova colorazione del controller Xbox

Come spiegato da Microsoft, infatti, il controller ha «dei grip laterali gommati», che aumentano la fermezza della vostra presa durante le sessioni di gioco. Questo significa, insomma, che avete un grip diverso sia da quello del controller standard che arriva con le console, sia che si tratta di una feature di solito riservata a controller più costosi e più ricercati.

La tinta di questi grip, come potete vedere dalle immagini, è a sua volta un richiamo alle atmosfere subacquee, con delle sfumature che rimandano al mondo sottomarino.

Certo, se doveste decidere che questa tinta non fa per voi, avreste comunque una bella valanga di alternative: di recente, infatti, Microsoft ha riaperto anche per l’Italia il suo Xbox Design Lab, che vi permette di creare la livrea che preferite per il vostro prossimo controller, scegliendo i colori di tutti i singoli componenti.

Nelle scorse ore abbiamo chiacchierato anche di DualSense, perché la divisione australiana di McDonald’s aveva deciso di celebrare il suo anniversario regalando i controller di PS5 con una colorazione speciale. Il problema è che si era dimenticata di chiedere l’autorizzazione a Sony, con il risultato che potete immaginare.

Se, invece, la colorazione scelta da Microsoft per questa tinta estiva di Xbox Design Lab è proprio quello di cui avete bisogno, potete decidere di prenotarla direttamente sullo store ufficiale.