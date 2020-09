Xbox Series X | S, gli accessori ufficiali in arrivo (c’è anche il pad blu)

Domani, 22 settembre alle 9 ora italiana, prenderanno il via i preordini di Xbox Series X e Series S, le due nuove console di prossima generazione targate Microsoft.

Con l’uscita delle nuove piattaforme, la Casa di Redmond offrirà anche una serie di accessori utili a ogni giocatore, previsti in uscita a partire dal 10 novembre 2020.

Come prima cosa, il nuovo controller Xbox nella colorazione Shock Blue al lancio della console di prossima generazione- Questi farà il paio con il pad Carbon Black presente nella confezione di Series X e il Robot White incluso anche nella confezione di Series S. Il prezzo di queste periferiche – incluso il pad blu – sarà di 59,99 dollari.

Il nuovo pad Shock Blue.

Ma non solo: oltre alle nuove colorazioni dei pad sarà offerto anche un cavo USB per la ricarica e una batteria, venduti insieme al prezzo consigliato di 24,99 dollari. I preorder degli accessori prenderanno il via domani, assieme ai preordini di Xbox Series X e S.

Il cavo USB Xbox.

Ricordiamo anche che il controller ufficiale Xbox avrà dalla sua uno speciale tasto Share, preposto alla cattura e alla condivisione di contenuti di gioco, la cui funzionalità di condivisione è integrata con la nuova app Xbox per smartphone.

Xbox Series X|S arriveranno sul mercato il 10 novembre 2020 in tutto il mondo, rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€. La prima è dotata di lettore ottico mentre la seconda è Only Digital (vale a dire con la sola possibilità di scaricare giochi).

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames siamo tutti in attesa dell’apertura dei pre-order, previsti per domani mattina alle 9:00 ora italiana! Non fatevela sfuggire al prezzo più basso di sempre, se avete intenzione di entrare nella next-gen di Microsoft.