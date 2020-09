Xbox Series X, nessun problema con gli accessori Xbox One con licenza

Come vi abbiamo riportato anche nella giornata di ieri, Xbox Series X, la console di nuova generazione di casa Microsoft, è ancora priva di una data d’uscita ed un prezzo ufficiale, anche se il suo debutto sul mercato è stato confermato per il prossimo novembre. A quanto pare, la società di Redmond svelerà questi importanti dettagli solo quando «sarà pronta» ed assicura una solita line up per il periodo di lancio. Recentemente, inoltre, è comparso in rete un nuovo indizio che punta nuovamente all’esistenza di una versione economica della console, Xbox Series S, conosciuta anche con il nome in codice di Xbox Lockhart, che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe essere presentata presto.

Nel corso delle scorse settimane, Microsoft aveva già affermato che, a differenza di PS5, i controller Xbox One sarebbero stati compatibili anche Xbox Series X, ma sembra che questa possibilità sia ora stata espansa a più dispositivi. Infatti, è stato annunciato che tutti gli accessori Xbox One con licenza ufficiale funzioneranno senza problemi anche sulla nuova ammiraglia e questo include sia quelli su cavo che wireless, anche se in certi casi sarà necessario apportare un aggiornamento firmware.

La compagnia ha anche presentato l’iniziativa “Designed For Xbox” che coinvolgerà 34 grandi produttori che realizzeranno accessori a marchio Xbox. Per maggiori informazioni a riguardo potete consultare il post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire.