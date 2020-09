Xbox Series X, Microsoft temporeggia su prezzo e data d’uscita

Siamo giunti a settembre ed il debutto delle macchine di nuova generazione, Playstation 5 e Xbox Series X, si sta avvicinando sempre più, anche se, al momento, né Microsoft né Sony hanno annunciato ufficialmente data d’uscita e prezzo delle loro console. Comprensibilmente, molti utenti si stanno interrogando su quale acquistare e quando, anche solo per riuscire a prepararsi adeguatamente al loro lancio.

Il responsabile marketing di Xbox UK, Samuel Bateman, ha affermato, in risposta ad un fan che ha sottolineato che i giocatori vogliono conoscere questi dettagli importanti:

Capisco che tutti siano impazienti di sapere e che le persone vogliano pianificare gli acquisti, ecc. Vi faremo sapere quando saremo pronti.

Inoltre, rispondendo ad un utente che ha chiesto della lineup di lancio di Xbox Series X ora che Halo Infinte è stato posticipato al 2021, Bateman ha dichiarato:

La prima cosa che faremo sarà comunicare la data di lancio, così potrete vedere esattamente quali titoli saranno giocabili sin dal Day One.

Ricordiamo che la console di prossima generazione della casa di Redmond sarà disponibile sicuramente da novembre, anche se al momento non conosciamo il giorno esatto. Recentemente è comparso in rete un nuovo indizio che punta nuovamente all’esistenza di una versione economica della console, Xbox Series S, conosciuta anche con il nome in codice di Xbox Lockhart, che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe essere presentata presto.