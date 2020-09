Xbox Series S ormai è il segreto di Pulcinella (e Microsoft fa poco per nasconderlo)

Appare ormai piuttosto chiaro, arrivati al suo nono mese, che il 2020 sia un anno imprevedibile e grottesco anche per i grandi player del mercato dei videogiochi. Le console di prossima generazione arriveranno probabilmente a novembre – e nel caso di Xbox Series X è già ufficiale – ma ancora non abbiamo date specifiche né prezzi ufficiali. A questo, affianchiamoci il segreto di Pulcinella che è ormai diventata Xbox Series S.

Da numerosi mesi sentiamo parlare, dietro le quinte, di una variante più economica e meno potente di Xbox Series X, che strizzerà l’occhio a un pubblico meno esigente, comunque intenzionato a godersi i giochi di prossima generazione della piattaforma Microsoft, seppur spendendo qualcosina di meno. Mentre la casa di Redmond non ha mai parlato ufficialmente di dettagli e specifiche di questa console economica, ci sono stati praticamente tutti i leak che vi potrebbero venire in mente – e sono arrivati direttamente da Microsoft stessa.

Un concept fan-made che immagina Xbox Series S

Qualche settimana fa, ad esempio, hanno cominciato a circolare i controller con sulla scatola indicata la compatibilità con non solo Xbox Series X, ma anche con… Series S. Ora, lo stesso sta accadendo con gli abbonamenti a Xbox Game Pass. Un utente che ne ha acquistato uno ha segnalato che sul retro viene indicata la piena compatibilità con Xbox Series S – e non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che questi materiali stanno circolando da prima dell’annuncio ufficiale.

Probabilmente – è l’ipotesi più papabile – mentre la catena produttiva per queste confezioni e la stampa di questi asset è andata avanti come da scaletta, i piani di comunicazione di Microsoft sono stati rivisti a causa dell’emergenza COVID-19. Il risultato è che, mentre Series S non è stata ancora presentata, circolano già materiali ufficiali che la indicano nel ventaglio di console di prossima generazione.

the latest regular Xbox One controllers now mention "Xbox Series S" in the Xbox Game Pass sheet. At least we're now in the month of September https://t.co/8QwFRcca33 — Tom Warren (@tomwarren) September 1, 2020

A questo punto, non ci rimane che attendere che siano direttamente Phil Spencer e il resto della divisione Xbox a darci tutti i dettagli del caso sulla prossima console economica, che affiancherà la più potente Series X sul mercato.