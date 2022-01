Xbox Series X introvabile? Intanto Series S completa un anno da record

La crisi del settore tecnologico continua a creare problemi alle scorte delle console next-gen: fortunatamente, a differenza di Xbox Series X, Series S è sempre rimasta disponibile sul mercato, dato che la produzione di queste piattaforme è molto più semplice da realizzare.

A differenza della sua «sorella maggiore», Xbox Series S è stata infatti disegnata per essere una console next-gen molto più accessibile, non solo a livello di prezzo ma anche per via dei suoi componenti: a oggi è possibile dire che la scelta di Microsoft, accolta con non poco scetticismo dalla community, oggi si è rivelata decisamente azzeccata.

La piattaforma più piccola ed economica ha infatti attirato ancora più utenti nell’ecosistema Xbox a causa dell’introvabilità di Series X, totalizzando per tutto il 2021 numeri inaspettati.

Microsoft ha infatti svelato ufficialmente i rapporti finanziari relativi ai guadagni ottenuti nel reparto gaming nel 2021, facendo emergere per le console un dettaglio molto interessante.

Secondo quanto segnalato dall’analista Daniel Ahmad, il 2021 è stato un vero e proprio anno da record per la casa di Redmond: gli incassi ottenuti nel settore gaming sono infatti aumentati del 17.7%, battendo il precedente traguardo stabilito nel 2020.

Gran parte del merito è dovuto all’enorme successo ottenuto da Xbox Series X e Series S: sono infatti state segnalate vendite hardware incrementate di un incredibile 63.3%.

Microsoft's Gaming division (Xbox) reported revenue of $16.28 billion for the 2021 calendar year: – Best calendar year on record, beating previous high of 2020

– Total gaming revenue up 17.7% YoY

– Content & Services revenue up 8.8% YoY

– Hardware revenue up 63.3% YoY pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

Daniel Ahmad è dunque entrato maggiormente nel dettaglio per quanto riguarda proprio il settore hardware, sottolineando che la domanda per le console next-gen non accenna a diminuire ed è stata il fattore determinante per la crescita di Xbox.

In particolar modo, viene elogiata la strategia di Xbox Series S, le cui vendite sono andate «meglio del previsto» e che hanno contribuito a mitigare le richieste degli utenti.

Hardware revenue was $3.7 billion, up 63.3% YoY: – Driven by continued demand for Series X|S – Xbox Series S production increase helped fulfill some demand. Better than expected. – 2021 was a full year of next gen hardware sales while 2020 only had the launch quarter for X|S pic.twitter.com/4RKS8OWSIx — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

A differenza del precedente anno, che aveva potuto contare soltanto sul periodo di lancio delle nuove console, tutto il 2021 è stato segnato esclusivamente dalla vendita di piattaforme next-gen.

Ed è stato proprio per questo motivo che Microsoft ha scelto di interrompere la produzione di Xbox One, contribuendo proprio alla produzione di ulteriori Series S con i suoi componenti.

Del resto, era stato proprio Phil Spencer ad ammettere che Xbox Series X e Series S hanno già venduto più delle precedenti generazioni di console: dichiarazioni oggi dimostrate dai risultati svelati dalla stessa Microsoft.