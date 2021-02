Xbox Series X, importanti aggiornamenti next-gen in arrivo presto

Xbox Series X e S sono state indubbiamente un incredibile successo per Microsoft in tutto il mondo, vendendo ogni oltre più rosea aspettativa.

Le console next-gen dell’azienda di Redmond sono infatti diventate introvabili in breve tempo, con un’emergenza scorte senza precedenti.

Come riportato da Video Games Chronicle, il capo dello sviluppo di Xbox, Jason Ronald, ha promesso diverse novità interessanti in arrivo.

Durante un’intervista del podcast ufficiale Xbox, il development boss ha infatti dichiarato che nei prossimi mesi vedremo nuovi «emozionanti» annunci riguardanti la piattaforma.

In particolare, Jason Ronald sembra davvero entusiasta per quello che sarà il futuro di Xbox Series X e S:

«Come squadra, siamo davvero emozionati dalla risposta dei fan in tutto il mondo. Al lancio, e lo diciamo di continuo tra di noi, questo è davvero solo l’inizio. Stiamo collaborando molto da vicino con sviluppatori importanti per sfruttare pienamente tutte le caratteristiche next-gen che abbiamo inserito all’interno di Xbox Series X e Series S.»

Il capo dello sviluppo ha anche voluto sottolineare una delle features principali che hanno intenzione di migliorare nei prossimi giorni:

«Abbiamo dovuto disattivare il quick resume su alcuni titoli usciti nella finestra di lancio. Il team sta lavorando davvero duramente per riabilitarlo su quei giochi così che le persone possano godersi la fantastica esperienza di quick resume su tutti i titoli che stanno giocando».

Altre zone di interesse su cui il team sta lavorando duramente c’è anche l’intenzione di sistemare le sporadiche disconnessioni dei controller e di migliorare l’app Xbox per smartphone, aggiungendo caratteristiche come gli obiettivi.

In generale, il capo dello sviluppo ha fatto capire di avere molto a cuore i feedback dei fan, e che lui e tutta la squadra dietro lo sviluppo di Xbox sta lavorando davvero sodo per offrire un’esperienza next-gen ancora migliore.

Un lavoro che è stato decisamente premiato dai fan del Regno Unito, dove Xbox Series X e S sono riuscite ad essere per la prima volta le console più vendute.

Un risultato sicuramente impressionante, nonostante secondo il creatore di A Way Out i nomi scelti per le console siano «una follia».