Xbox Series X ha un problema di surriscaldamento? Prime testimonianze

Il canale Twitch Lestream, che ha ricevuto un’unità con un mese di anticipo rispetto al lancio, riporta di un problema di surriscaldamento per Xbox Series X.

Sul forum ResetEra ci sono altre testimonianze al riguardo, sebbene tutto sembri puntare ad una caratteristica della console per design e non di una vera e propria problematica capace di comportare difficoltà nell’esperienza degli utenti.

«Abbiamo la Series X qui e la Series X è caldissima. Fa zero rumore ma, sull’altro lato, restituisce tanto calore, è violenta…», ha spiegato uno dei conduttori, come tradotto dal Francese.

«Puoi scaldarti grazie alla Series X, chiaramente. Da un punto di vista sonoro è buona, ma da un punto di vista del calore, è qualcosa».

Su ResetEra c’è chi osserva che si tratta di una caratteristica tipica dei PC gaming con specifiche similmente di alto livello, e che in realtà non ci sia niente di cui preoccuparsi.

Altri sottolineano come Jeff Bakalar, conduttore del podcast Beatcast che pure ha avuto la chance di provare in anticipo la console, si sia persino scottato toccando la scheda di espansione della console.

La ventilazione è stata di certo una delle preoccupazioni principali quando c’è stato da costruire gli hardware della prossima generazione, da entrambe le parti coinvolte.

In particolare, Microsoft ha proposto una soluzione verticale proprio per favorire il deflusso dell’aria attraverso la particolare “rete” posta sulla sommità di Xbox Series X, e un anello posizionato sul fondo per tenere la console separata dalle superfici scelte quel tanto che basta per farla respirare meglio.

Per il momento, raccogliamo le buone notizie che arrivano sull’argomento silenziosità, sia su Xbox che su PS5, dopo una generazione in cui per PlayStation tale aspetto è stato molto problematico.