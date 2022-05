Xbox Series X è una bella console, ma in marmo bianco è ancora meglio

Vi abbiamo raccontato spesso di edizioni limitate di Xbox, ma questa Series X è probabilmente la migliore di tutte.

La console ammiraglia di Microsoft, che su Amazon è ormai scomparsa, ha un design decisamente particolare che ha attirato molte reazioni diverse.

Qualche tempo fa, Xbox ha voluto festeggiare la release del brand in Scozia, con una Series X in una veramente stilosa con tanto di tartan.

Ma ricorderete senz’altro anche la Xbox Series X secondo Gucci. Un modello a dir poco esclusivo legato alla nota casa di moda e venduto, comprensibilmente, ad un prezzo esorbitante.

L’ultima Xbox è stata vittima di problemi di vendita e scarsità, e molti giocatori hanno ancora difficoltà a mettere le mani su una console.

Tuttavia, alcuni di quelli che sono riusciti ad ottenere una Xbox Series X hanno voluto fare un passo ulteriore, personalizzando la console nei modi più disparati.

Un utente di Reddit, come sempre, ha reso la sua console ancora più preziosa, trasformandola in un monolite di marmo bianco.

L’utente Method__Man ha pubblicato un’immagine sul subreddit Xbox che mostra la sua Xbox Series X in marmo. L’aspetto, ottenuto utilizzando una skin Dbrand, rende la console decisamente unica.

Nessun lavoro in muratura o restyling fisico pesante, ma una semplice skin che, per altro, è in perfetta sintonia con il suo pavimento.

Così, chi si lamentava del fatto che la console sembrasse solo un frigorifero nero avrà di che ricredersi. Perché con questa skin sembra un frigorifero bianco.

Per altro, il mini frigo creato da Xbox per cavalcare l’ondata del meme è tornato disponibile da Gamestop, e potete comprarlo ancora per poco.

A proposito di versioni particolari delle console, per celebrare il lancio del secondo lungometraggio dedicato a Sonic è spuntata fuori una console con tanto di controller pelosi, che ricordano Sonic e Knuckles.

La console gemella, Xbox Series S, ha invece festeggiato il nuovo LEGO Star Wars con ben 12 console in edizione limitata.