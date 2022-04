Non c’è una Xbox Series X più elegante di questa, probabilmente

Microsoft si è divertita molto a creare tante versioni di Xbox Series X diverse, e quella dedicata alla Scozia è sicuramente la più elegante.

La console ammiraglia di Xbox, affiancata alla cugina Series S che trovate su Amazon, si è prestata a trasformarsi tante volte in qualcosa di diverso.

Ricorderete senz’altro la Xbox Series X secondo Gucci. Un modello a dir poco esclusivo legato alla nota casa di moda e venduto, comprensibilmente, ad un prezzo esorbitante.

Più di recente, invece, per celebrare il lancio del secondo lungometraggio dedicato a Sonic, è spuntata fuori una console con tanto di controller pelosi che ricordano Sonic e Knuckles.

L’ultima versione alternativa di Xbox Series X è dedicata ad un interno continente: la Scozia.

Come riporta VGC, Microsoft ha lanciato una speciale versione della console per celebrare il lancio della prima Xbox sul mercato scozzese, avvenuto 20 anni fa.

E, come avete visto dall’immagine poco qui sopra, si è scelto di utilizzare il tipico tartan scozzese per rendere la console ancora più stilosa.

Il design è stato creato in partnership con Gordon Nicholson Kiltmakers. Un nome decisamente altisonante perché si tratta della stessa azienda che ha disegnato i tartan ufficiali della Nazionale di Calcio della Scozia, del Celtic Football Club e del Rangers Football Club.

Xbox: Played in Scotland since 2002

To celebrate we created an official Xbox Tartan with Gordon Nicolson Kiltmakers and then made a hand-crafted, ultra-custom controller pic.twitter.com/69eR7hcBv4

