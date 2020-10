Xbox Series X è più grande di una banana e un Big Mac? La risposta in un video confronto

Microsoft ha inviato diverse unità di Xbox Series X e Xbox Series S in giro per gli Stati Uniti, e la stampa locale si sta scatenando con i video confronti più disparati.

Nei giorni scorsi abbiamo visto la console next-gen comparata con la nuova Nvidia RTX 3090, una scheda grafica che ha sorpreso per le sue dimensioni imponenti.

Tuttavia, i confronti non sono certo finiti qui, e quello pubblicato poche ore fa da Windows Central è di certo… peculiare.

Il video consente di vedere le due nuove console di Microsoft a confronto con prodotti affini e non, ma che fanno comunque parte della quotidianità dei giocatori.

La clip parte mettendo l’una di fianco all’altra Xbox Series X e S disposte in verticale, passando poi alle piattaforme current-gen Xbox One X e PS4, con quest’ultime anche in orizzontale.

I confronti vanno avanti con la prima e la seconda PlayStation, il SEGA Genesis, il Nintendo GameCube e Nintendo Switch, e infine Alexa, prima di partire per la tangente.

Windows Central a questo punto ha infatti confrontato le due console con i popolari biscotti Jammie Dodgers, un Big Mac con patatine, cibo in scatola, una confezione di uova e persino una banana.

Un video che tutto sommato può tornare utile per i giocatori che mangiano nelle vicinanze delle proprie console, pratica che vorremmo venisse vietata per legge ma tant’è.

Al di là dell’intento ironico, il filmato è ancora una volta piuttosto utile per quanto riguarda la decisione di dove posizionare Xbox Series X in casa, viste le dimensioni sostenute del prodotto.

Per tutto il resto, vi diamo una mano noi di Spaziogames a scoprire quello che dovete sapere sulla vostra prossima console.