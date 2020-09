Qual è più grande tra una Xbox Series X e una Nvidia RTX 3090?

Le console di nuova generazione passeranno alla storia per le loro dimensioni molto, molto sostenute rispetto a quelle attualmente in circolazione, e Xbox Series X non costituisce un’eccezione.

Nel breve video condiviso da Digital Foundry su Twitter, possiamo vedere un confronto rapido tra la nuova Nvidia GeForce RTX 3090 e la console di prossima uscita di Microsoft.

I due dispositivi sono stesi in orizzontale, per cui il metro di paragone (“metro” non in senso stretto, anche se a guardarle potrebbe sembrare…) è la lunghezza.

Come possiamo vedere nella clip, infatti, la RTX 3090 è più lunga di Xbox Series X disposta in orizzontale.

The RTX 3090 FE really is longer than Xbox Series X is tall… pic.twitter.com/UXCJbat9bW — Digital Foundry (@digitalfoundry) September 25, 2020

Una notizia che potrebbe lasciarvi indifferenti ma che pone una seria problematica per quanti avessero pensato ad un upgrade della propria configurazione PC ma non disponessero di un case sufficientemente ampio.

A giudicare dalla velocità con cui sono andati in fumo i pre-order, però, immaginiamo che questa problematica abbia costituito un ostacolo davvero per pochi.

Tra i giocatori che non si sono posti il problema troviamo anche Zlatan Ibrahimovic: la punta svedese del Milan si è portata a casa una RTX 3090 praticamente all’istante.

my RTX 3090 arrived. It’s an absolute unit pic.twitter.com/yQIJgMDit3 — Tom Warren (@tomwarren) September 29, 2020

Tom Warren di The Verge ha esibito un confronto simile, stavolta però disponendo le due unità in verticale, e come potete vedere, che si parli di lunghezza da stesa o altezza in piedi, il risultato non cambia – la scheda grafica della casa americana è enorme.

In entrambi i casi, però, possiamo notare come Microsoft e Nvidia abbiano optato per un look molto elegante, al punto che sembra quasi un peccato non esibire quella RTX 3090 e chiuderla nel buio, o quasi, di un case.