Xbox Series X e Diablo 4, il nuovo bundle è ufficiale: ecco i dettagli

Dopo alcune chiacchiere nei giorni scorsi, ora Xbox Series X e Diablo 4 si uniscono in un nuovo bundle con elementi esclusivi.

Il nuovo episodio della saga di Blizzard, che comunque potete acquistare anche su PlayStation 5 tramite Amazon, godrà quindi di una nuova uscita speciale su console Microsoft.

Un annuncio che arriva a pochi giorni dalla fine della prima open beta del gioco che, ancora una volta, ha creato problemi di code ai giocatori.

E in attesa di capire se mai un giorno arriverà davvero Diablo 4 su Xbox Game Pass, che nel frattempo continua ad avere giochi gratis, Xbox Series X guadagna un nuovo bundle.

L’annuncio arriva tramite Xbox Wire ovviamente, che espone tutti i dettagli di questa nuova offerta che lega Xbox Series X a Diablo 4.

Intanto il bundle sarà disponibile a partire dal 6 giugno, con i preordini già attivi da ora e, oltre ad includere ovviamente una copia di Diablo 4, il bundle garantirà dei bonus esclusivi in gioco.

La cavalcatura Light-Bearer e l’armatura per la mount Caparison of Faith sono inclusi nel pacchetto e saranno disponibili ovviamente al day one del gioco.

E non solo, perché per i fan che amano gli altri giochi Blizzard, il bundle include anche Inarius Wings e Inarius Murloc Pet per Diablo III per console e PC, Amalgam of Rage Mount per World of Warcraft su PC, Umber Winged Darkness Cosmetics Set per Diablo Immortal su mobile.

Un ottimo benefit che deriva dall’alleanza tra Xbox e Activision Blizzard che, mentre la storica acquisizione continua ad essere elaborata, inizia già a dare i primi frutti.

Per altro, mentre giocherete a Diablo 4 ci sarà qualcuno che penserà alle vostre faccende di casa: Blizzard, con una iniziativa molto particolare.

Infine vi ricordiamo di dare una letta al nostro provato del titolo, su cui abbiamo messo le mani per un po’ facendo una riflessione.