Caso Xbox Activision-Blizzard, c’è un altro rinvio della decisione finale

La questione legata alla fusione tra Xbox e Activision-Blizzard continua, tanto che in queste ore è arrivato – incredibile ma vero – l’ennesimo rinvio della decisione finale.

La vicenda, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, ha riguardato anche Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che trovate anche su Amazon, lasciando il tutto completamente in stallo.

Negli ultimi mesi era emerso che la FTC aveva tentato di ostacolare l’Europa relativamente all’acquisizione, facendo slittare in avanti la conclusione.

Ora, dopo che nelle scorse settimane l’antitrust neozelandese aveva scelto di rinviare a sorpresa la propria decisione finale sull’affare tra Xbox e Activision-Blizzard, la Commissione europea ha prorogato la scadenza per la decisione sull’acquisizione da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari.

Come riportato anche da VGC, in un documento pubblicato giovedì 16 marzo 2023, l’autorità di regolamentazione della concorrenza dell’UE ha dichiarato di aver posticipato la scadenza provvisoria per decidere sull’accordo, passando dal 25 aprile al 22 maggio, dopo che Microsoft ha presentato delle misure correttive nel tentativo di ottenere la sua approvazione.

Sebbene i dettagli dei rimedi offerti non siano stati resi pubblici, la Casa di Redmond ha recentemente annunciato diverse partnership per portare Call of Duty su nuove console e piattaforme di gioco cloud, qualora l’accordo venisse approvato.

«Abbiamo mantenuto la nostra promessa di portare Call of Duty a più giocatori su più dispositivi stringendo accordi per portare il gioco sulla console Nintendo e sui servizi di cloud game streaming offerti da Nvidia, Boosteroid e Ubitus», ha dichiarato un portavoce di Microsoft a Reuters.

«Ora stiamo sostenendo questa promessa con impegni vincolanti nei confronti della Commissione europea, che garantiranno che questo accordo vada a beneficio dei giocatori in futuro». L’UE chiederà ora il parere dei rivali e dei clienti prima di pronunciarsi sulla fusione.

Tre persone che hanno dichiarato di avere familiarità con la questione hanno affermato che la volontà del produttore di Xbox di offrire accordi di licenza di giochi ai rivali probabilmente risolverà le preoccupazioni dell’antitrust dell’UE.

Restando in tema, pochi giorni fa Microsoft ha stretto un accordo con Boosteroid per portare giochi first-party Xbox sulla piattaforma di cloud gaming, tra cui Call of Duty.

Nel mentre, Microsoft starebbe continuando ad investire in vari settori per quanto riguarda il suo futuro, come quello legato alle Intelligenze Artificiali.

Infine, COD è il tema primario lato Xbox da molto tempo, tanto che il boss Phil Spencer ha parlato del modo in cui diventerà multipiattaforma.