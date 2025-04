Il crossover Diablo 4 x Berserk è più interessante di quanto pensiate

Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato del crossover tra Diablo e Berserk, e in queste ore Blizzard ha deciso di pubblicare tutti i dettagli riguardo questa serie di eventi e contenuti.

L’annuncio di Blizzard arriva dopo settimane di speculazioni nate in seguito alla pubblicazione della roadmap di Diablo 4 per il 2025, che anticipava due crossover con IP esterne.

E ora, come spiegato sul sito ufficiale, possiamo avere un'idea di cosa aspettarci esattamente all'interno di Diablo 4 e Diablo Immortal.

Dal 1 al 30 maggio, i giocatori potranno immergersi in un'esperienza di gioco che fonde l'ambientazione dark fantasy di Sanctuarium con l'estetica e i personaggi iconici del manga giapponese.

Il cuore pulsante dell'evento è l'introduzione dell'Eclissi, momento apocalittico nella narrazione di Berserk, ora ricreato all'interno del Flagello del Sopravvissuto. Ogni due minuti, per 60 secondi, i giocatori vengono trascinati in una dimensione infernale dove, proprio come i membri della Banda del Falco, dovranno lottare disperatamente per la sopravvivenza con il Marchio del Sacrificio impresso sul corpo.

La Gemma leggendaria Behelit Cremisi, uno degli elementi più iconici e inquietanti di Berserk, diventa un potente strumento di gioco in questo crossover. Questo artefatto, che nel manga permette l'ascensione di mortali a membri della Mano di Dio attraverso terribili sacrifici, conferisce al giocatore abilità uniche che variano in base alla situazione di combattimento.

Inoltre Nosferatu Zodd, uno degli antagonisti più terrificanti di Berserk, fa la sua comparsa a Sanctuarium come boss da affrontare durante l'evento. Guerriero immortale temuto in tutto il regno di Midland, Zodd è noto per aver massacrato migliaia di avversari sui campi di battaglia. In Diablo Immortal, questo mostro incarna la sua natura feroce e sanguinaria, diventando più aggressivo e potente man mano che il combattimento si protrae.

Il crossover offre anche la possibilità di ottenere oggetti cosmetici esclusivi che richiamano i personaggi principali di Berserk. L'Armatura del Berserker permette ai giocatori di vestire i panni di Gatsu, il protagonista tormentato della saga, mentre l'equipaggiamento Falco di Luce richiama Griffith prima del suo tradimento, quando era ancora il carismatico leader della Banda del Falco.

L’iconico manga dark fantasy del compianto maestro Kentaro Miura scomparso prematuramente nel 2021 ha ispirato una generazione di artisti, tra tutti la produzione di FromSoftware che in più di un'occasione ha voluto omaggiare l'arte di Miura, e adesso sarà integrata all'interno dell'ecosistema di Diablo.