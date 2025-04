Diablo 4 e Berserk è il crossover che non ci aspettavamo

Ci sono degli immaginari che ne plasmano di altri, e alcuni che sembrano nati per stare insieme: come Diablo e Berserk, che si incontreranno in un crossover annunciato da Blizzard recentemente.

L’iconico manga dark fantasy del compianto maestro Kentaro Miura scomparso prematuramente nel 2021 ha ispirato una generazione di artisti, tra tutti la produzione di FromSoftware che in più di un'occasione ha voluto omaggiare l'arte di Miura, e adesso sarà integrata all'interno dell'ecosistema di Diablo.

L’annuncio di Blizzard arriva dopo settimane di speculazioni nate in seguito alla pubblicazione della roadmap di Diablo 4 per il 2025, che anticipava due crossover con IP esterne. Ora, almeno una delle due è stata rivelata (tramite Game Rant).

Il crossover coinvolgerà sia Diablo 4 che Diablo Immortal, anche se al momento non sono stati forniti molti dettagli sui contenuti previsti.

Un breve trailer animato condiviso sui canali social ufficiali di entrambi i giochi mostra un barbaro indossare l’iconica armatura del Berserker di Guts e brandire la Dragon Slayer per abbattere orde di demoni, suggerendo che almeno alcuni oggetti cosmetici saranno disponibili per i giocatori.

Berserk, pubblicato per la prima volta nel 1988, è diventato una pietra miliare del genere dark fantasy grazie alla sua narrazione cruda e viscerale. L’opera, proseguita dopo la scomparsa del suo autore nel 2021 sotto la supervisione di Kouji Mori, ha già ispirato diversi adattamenti anime, videogiochi e numerose collaborazioni. La sua estetica cupa si sposa perfettamente con l’atmosfera demoniaca e disperata del mondo di Sanctuary.

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’inizio dell’evento crossover, ma Diablo 4 darà il via alla Stagione 8 il 29 aprile. È quindi probabile che la collaborazione prenda il via tra maggio e giugno.

D'altronde Blizzard ha già preparato i prossimi 10 anni di Diablo, e in almeno uno di questi ci sarà il modo di tornare nel mondo di Berserk.