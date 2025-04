Blizzard ha già programmato i prossimi 10 anni di Diablo

La saga di Diablo ha un futuro decisamente radioso davanti a sé: Blizzard non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua saga action-RPG campione di incassi, al punto da avere già piani che andranno avanti almeno fino al 2035.

A svelarlo è stato Rod Fergusson, general manager della serie, in un'intervista rilasciata a Game File (via VGC) dove svela che il futuro della saga è già stato prestabilito già da tempo.

E non ci si riferisce soltanto a nuove espansioni e aggiornamenti per Diablo 4 (lo trovate su Amazon), ma anche per eventuali successori della saga: tutto il futuro del franchise è già nelle menti di Blizzard, che devono solo renderlo realtà con le giuste tempistiche.

«Staremo qui a lungo. Recentemente abbiamo fatto piani a lungo raggio. E ho creato una roadmap — una roadmap di 10 anni... in realtà prima era di 12».

Fergusson spiega di avere già una visione su tutte le novità in arrivo per il futuro di Diablo e di essere «emozionato» al riguardo, sottolineando che tutto il team è concentrato su «ciò che i giocatori vogliono».

Ovviamente Blizzard non è attualmente in grado di svelare ulteriori dettagli, ma di sicuro c'è un futuro davvero ambizioso per la saga che, almeno fino ai prossimi 10 anni, dovrebbe avere ancora molte cose da raccontare.

È chiaro che la maggior parte dei contenuti in arrivo riguarderà soprattutto Diablo 4: già in passato Rod Ferguson aveva sottolineato la volontà di supportarlo con tanti anni di contenuti, su cui evidentemente ci sono già le prime idee importanti.

Il quarto capitolo della saga è stato spesso definito eccessivamente semplice dalla community di appassionati, ma presto le cose dovrebbero cambiare: la Stagione 8, in arrivo tra poche settimane, dovrebbe infatti offrire sfide molto più impegnative.

Vi ricordo che Diablo 4 è giocabile anche gratis su Xbox Game Pass Ultimate, ma da qualche giorno gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono provare anche il terzo capitolo.