L'enigma lanciato da Geoff Keighley sui social potrebbe aver trovato una soluzione inaspettata. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti vicine all'industria videoludica, l'immagine criptica condivisa dall'organizzatore dei The Game Awards non annuncerebbe un nuovo titolo, ma piuttosto un contenuto aggiuntivo per un franchise già consolidato.

A fare luce sulla questione è stato Jez Corden, giornalista noto per le sue anticipazioni nel settore gaming, particolarmente affidabile quando si tratta dell'universo Microsoft.

Il reporter di Windows Central ha commentato il teaser con una dichiarazione che ha immediatamente acceso i riflettori su Diablo 4, l'action RPG di casa Blizzard. "È arrivato il momento di reinstallare Diablo 4", ha scritto Corden, aggiungendo successivamente dettagli più precisi in risposta ai suoi follower: ai Game Awards non verrebbe presentata solo un'espansione per il gioco, ma qualcosa di più ampio.

La formulazione volutamente ambigua lascia spazio a diverse interpretazioni su cosa potrebbe accompagnare il reveal principale.

La strategia a lungo termine di Blizzard per il suo action RPG era già stata delineata chiaramente lo scorso aprile. La software house aveva infatti confermato pubblicamente l'intenzione di supportare Diablo 4 per un periodo di dieci anni, un impegno che presuppone un flusso costante di contenuti aggiuntivi e aggiornamenti sostanziali.

L'annuncio di una nuova espansione durante uno degli eventi più seguiti dell'anno videoludico risulterebbe perfettamente coerente con i piani dichiarati dall'azienda.

Vale la pena ricordare che Blizzard aveva già confermato l'esistenza di una seconda espansione per il titolo, pianificata per il 2026. Tuttavia, i dettagli relativi a questo pacchetto di contenuti rimangono avvolti nel mistero.

È possibile che l'evento presentato da Keighley rappresenti l'occasione ideale per svelare informazioni concrete su questo progetto futuro, oppure per annunciare contenuti intermedi che manterranno viva l'attenzione dei giocatori fino al lancio della grande espansione prevista.

Il palcoscenico dei The Game Awards si è affermato negli anni come il luogo ideale per annunci di importanti, capace di catalizzare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Per Blizzard, sfruttare questa visibilità globale per rivelare i prossimi passi di uno dei suoi franchise più redditizi rappresenterebbe una mossa strategica intelligente, specialmente considerando la competizione sempre più agguerrita nel mercato degli action RPG online.

La conferma o la smentita di queste anticipazioni arriverà nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, quando andrà in scena la cerimonia condotta da Geoff Keighley. L'evento, trasmesso in diretta streaming a livello mondiale, promette come sempre di riservare sorprese e rivelazioni che potrebbero ridefinire le aspettative dei giocatori per i mesi a venire. Resta da capire se l'intuizione di Corden si rivelerà corretta o se il teaser nasconda qualcosa di completamente diverso dalle previsioni circolate finora.