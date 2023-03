Xbox Game Pass, disponibile da oggi l’ultimo gioco gratis al day-one di marzo

Marzo 2023 si sta ormai avvicinando alla fine, così come la line-up di titoli promessa da Xbox Game Pass per questo mese: a partire da oggi 30 marzo sarà infatti disponibile l’ultimo gioco gratis mensile su PC, Console e Cloud.

Il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) è ormai quasi pronto a lanciare un nuovo omaggio direttamente al day-one: stiamo parlando di Infinite Guitars, un nuovo RPG ritmico con uno stile grafico anime e con eroi dotati di chitarre elettriche pronti a salvare il mondo.

Come già preannunciato dal team Xbox nel consueto blog ufficiale, questo sarà a tutti gli effetti l’ultimo omaggio gratuito di marzo, in attesa di prepararci per i giochi gratis in arrivo ad aprile.

Trattandosi di un nuovo titolo in arrivo al day-one, sarà però necessario attendere l’effettiva ora di lancio del titolo: nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta infatti ancora disponibile sulle relative app, ma sarà rilasciato a partire da oggi tra poche ore.

Non possiamo dunque che consigliarvi di tenere costantemente d’occhio le applicazioni ufficiali di Xbox Game Pass per essere pronti fin da subito al download sui vostri dispositivi, o eventualmente per le partite in streaming grazie al cloud incluso sull’abbonamento Ultimate.

Il nuovo RPG pubblicato da Humble Games presenterà infatti gameplay che unisce sapientemente meccaniche tipiche non solo dei giochi di ruolo a turni, ma anche action e soprattutto dei rhythm games, dove dimostrerete tutta la vostra abilità con la chitarra elettrica.

Anche la colonna sonora del titolo è interamente originale e contribuirà a rendere le vostre boss battle ancora più spettacolari: una piccola perla che sarà disponibile a partire da oggi senza alcun costo aggiuntivo, a patto di essere iscritti naturalmente a Xbox Game Pass.

Mentre attendete il lancio di questo nuovo gioco gratuito, vi ricordiamo che a partire da domani non saranno più disponibili ben 7 titoli sul catalogo: vi consigliamo dunque di consultare accuratamente la lista e provarli prima che sia troppo tardi.

Inoltre, proprio nelle scorse ore è già stato confermato il primo gioco gratis pronto a dirci addio dal 16 aprile, giornata in cui presumibilmente dovrebbe avvenire il nuovo refresh del catalogo.