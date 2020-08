PlayStation 5: fonti affidabili rivelano la possibile settimana di lancio

Siamo ormai arrivati alla fine di agosto e per ora non abbiamo notizie certe su quando PlayStation 5 arriverà ufficialmente sul mercato. La console next-gen di casa Sony è per ora piazzata nell’ampia finestra di lancio di “fine 2020”, con la compagnia giapponese che – complice un 2020 davvero fuori da qualsiasi possibile previsione – non si è ancora pronunciata più precisamente.

Secondo quanto appreso dal sito VGC, noto per le sue anticipazioni, potremmo però avere ora delle informazioni sulla settimana in cui sarà lanciata PS5.

La settimana di lancio di PS5

Secondo quanto appreso dai colleghi e dalle loro fonti vicine al mondo «dello sviluppo e della vendita retail», il motivo per cui sia Sony che Microsoft non hanno ancora comunicato date precise – con la seconda che ha però almeno fatto riferimento aperto al mese di novembre – è proprio l’incertezza a cui ci si trova a far fronte a causa di COVID-19.

Tuttavia, metà novembre sarebbe il periodo individuato anche da Sony per il lancio di PlayStation 5.

Fonti dal Regno Unito affermano che «Sony ha già prenotato significative spese per i sette giorni che seguono venerdì 13 novembre», con quindi investimenti per la promozione della console.

Il sito aggiunge che «molteplici fonti vicine al mercato retail ci hanno anche riferito che un lancio in questa finestra di date è esattamente quello che si aspettano.»

PS5 prima o dopo Xbox Series X?

Le fonti che hanno riferito della finestra di lancio a VGC concordano anche, sia quelle di sviluppo che quelle retail, nell’affermare che PlayStation 5 uscirà dopo Xbox Series X. La casa di Redmond, infatti, avrebbe riferito agli sviluppatori di portare avanti i loro piani «tenendo conto di un lancio nella primissima settimana di novembre».

C’è la possibilità che il debutto di Series X slitti anche alla seconda, ma sarebbe comunque previsto prima di quello di PlayStation 5. Anche Microsoft stessa, affermano le fonti, ha calcolato l’arrivo di PS5 per la settimana che segue il 13 novembre.

Se la finestra di lancio di PS5 venisse confermata, come affermano le fonti, questo significherebbe che accompagnerebbe il debutto di giochi come Cyberpunk 2077 (19 novembre), Assassin’s Creed Valhalla (17 novembre) e Call of Duty: Black Ops Cold War (13 novembre).

Problemi a causa del COVID-19?

Vale anche la pena sottolineare un’altra cosa: nel 2020, niente è scolpito nella pietra, quindi potrebbero ancora esserci delle oscillazioni di date. Tuttavia, ai microfoni di VGC l’esperto analista di mercato Daniel Ahmad ha spiegato che non ci saranno problemi con le forniture per la fine dell’anno, al lancio delle nuove console.

«La produzione per entrambe è cominciata alla fine di giugno, in maniera tale che potesse essere assecondata la domanda per il lancio nel periodo natalizio. […] Riteniamo che i problemi logistici potrebbero rappresentare una barriera che entrambi i platform holder dovranno superare, perché il COVID-19 porta a tempi di spedizione più lunghi e potrebbe causare una scarsità di disponibilità nei negozi durante il periodo di lancio» ha spiegato Ahmad.

Per questo motivo, però, Sony e Microsoft avrebbero deciso di correre ai ripari, e non sacrificare niente al lancio: «ci aspettiamo che entrambe decidano di servirsi di spedizioni per via aerea, che costano di più, per far fronte alla domanda che avranno quest’anno.»

Attendiamo ora che siano direttamente le case produttrici di console a pronunciarsi.