Quanto è grande Xbox Series X? Vediamola a confronto con le altre console

Da quando è stata presentata, Xbox Series X si è fatta indubbiamente notare per il suo design peculiare. Se tutte le sue sorelle maggiori, come ad esempio Xbox One X, hanno sempre puntato su un corpo rettangolare, posizionabile sia in orizzontale che in verticale, quella next-gen somiglierà molto di più a un PC a torretta, con un affascinante look a grata nella parte superiore. Ma, quando si parla di dimensioni, quanto sarà grande Xbox Series X rispetto alle altre?

A rispondere è un video che arriva dalla Polonia, dove vediamo uno dei prototipi della console next-gen messo a confronto con alcune illustri colleghe, tra cui Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Ninteendo Switch, NES Mini e Nintendo GameCube – che a sua volta aveva un design molto particolare.

Come potete osservare voi stessi, l’altezza non risulta particolarmente imponente come poteva sembrare dalla presentazione, risultando in qualcosa di più di due GameCube impilati – e in poco di più di una PS4. La console appare leggermente più bassa di One S disposta in verticale, ed è interessante anche il rapporto con il controller Xbox 360.

Xbox Series X a confronto con (da sinistra): Xbox One S, Xbox One X, Nintendo GameCube, Nintendo Switch, NES Mini, PS4 Pro, PS4

Vi ricordiamo che Xbox Series X arriverà ufficialmente sul mercato a novembre, anche se dovrà abbandonare l’idea di essere affiancata da Halo Infinite, rinviato invece al 2021. La piattaforma sarà la più potente disponibile tra le console next-gen, e conterà su una libreria che non vuole forzarvi a passare subito alla nuova macchina: le produzioni degli Xbox Game Studios, per questo motivo, per i primi due anni arriveranno anche su Xbox One.