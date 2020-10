Xbox Series S e il prezzo ridotto in Giappone prima dell’uscita, Spencer: scelta non legata a PS5

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che Microsoft – intenzionata, con la nuova generazione, a conquistare la sua fetta anche sul mercato del Giappone – ha deciso di tagliare il prezzo di Xbox Series S ancora prima dell’uscita, riducendolo rispetto a quello preventivato. Inizialmente fissato a 32.980 Yen, quest’ultimo è stato invece portato a 29.980. Per alcuni, potrebbe trattarsi di una strategia aggressiva per portare il prezzo sensibilmente al di sotto di quello di PlayStation 5, ma Phil Spencer ha spiegato che non è così.

Intervistato sulle pagine di Famitsu e tradotto dai colleghi di Twinfinite, il leader di Xbox ha spiegato che la decisione presa dalla compagnia statunitense non è in alcun modo correlata alla console Sony, ma che si è arrivati a questa scelta in seguito ai feedback degli appassionati giapponesi. Inoltre, il nuovo prezzo si è reso necessario anche per assecondare i tassi di cambio attuali – in modo da chiedere ai consumatori cifre corrispondenti al di là della valuta in diversi mercati.

Xbox Series S

A dare la marcia in più a Xbox Series X e Xbox Series S, in ogni caso, per Spencer sarà Xbox Game Pass, che sappiamo essere il system seller anche negli USA, dai primi studi. Il catalogo on demand della console, secondo il dirigente, consentirà a Xbox di piazzarsi in modo diverso rispetto alla proposta di PlayStation 5, strizzando così l’occhio ai giocatori giapponesi che preferiscono avere accesso a un’ampia libreria, anziché comprare i giochi singolarmente.

L’uscita di Xbox Series X e Xbox Series S in Giappone è attesa per il 10 novembre, così come nel resto del mondo. In Italia le due console saranno prezzate 499,99€ e 299,99€, con Series X che rappresenterà la next-gen di Microsoft in tutto e per tutto. Series S, invece, proporrà specifiche più economiche e sarà priva del lettore Blu-Ray, ma vanterà comunque le performance dell’SSD di nuova generazione.

Per tutti i dettagli relativi alle due nuove console Microsoft fate riferimento alla nostra guida.