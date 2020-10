PlayStation 5 rappresenta l’82% dei pre-ordini di console next-gen in USA

La compagnia di ricerche di mercato VGM ha preso in analisi l’andamento delle prenotazioni di console next-gen sul mercato statunitense, apprendendo alcuni interessanti dati sugli acquisti compiuti (o che avevano intenzione di compiere) da parte dei consumatori, a fronte dell’apertura dei pre-ordini di PlayStation 5 e di Xbox Series X e Xbox Series S.

Come riferito dai colleghi di GamesIndustry, sebbene il campione sia abbastanza piccolo (511 consumatori statunitensi), lo studio è stato svolto in modo che possa essere rappresentativo del pubblico USA. Degli intervistati, solamente il 15% è riuscito effettivamente a prenotare una console next-gen.

All’interno di questo 15%, gli acquisti si sono così divisi:

72%: prenotazione di PlayStation 5 standard

30%: prenotazione di Xbox Series X

10%: prenotazione di PlayStation 5 digital

8%: prenotazione di Xbox Series S

PlayStation 5 standard e digital

Le percentuali sommate non restituiscono il 100% perché (ovviamente) sono non esclusive, ossia uno stesso consumatore può avere acquistato e prenotato più di una console. In totale, quindi PlayStation 5 rappresenta l’82% degli acquisti degli intervistati che sono riusciti a prenotare almeno una console next-gen, mentre il 38% degli acquisti è costituito dalla next-gen di Xbox.

Un dato forse ancora più interessante è quello che conferma i problemi con i pre-ordini: il 29% degli intervistati ha dichiarato di aver provato a pre-ordinare, senza riuscirci, una console di prossima generazione. Di questo 29%, il 58% era interessato a PS5 standard, il 40% a Xbox Series X, il 21% a PS5 digital e l’11% voleva comprare Xbox Series S (vale la stessa regola precedente sul totale superiore al 100%, ndr).

Xbox Series S e Xbox Series X

I giochi che spingono verso PS5 e Xbox Series X

Lo studio ha intervistato i consumatori anche in merito a quali siano stati i giochi che li hanno convinti a pre-ordinare una console. Per quanto riguarda PlayStation 5, i titoli citati sono stati:

52% Marvel’s Spider-Man Miles Morales

42% Nuovo God of War

32% Final Fantasy XVI

Coloro che si sono indirizzati verso Xbox Series X e Xbox Series S, invece, affermano di averlo fatto perché spinti da:

45% Halo Infinite

26% Fable

24% Forza Motorsport 8

Spider-Man Miles Morales è il gioco che sta attirando più persone su PS5

Per quanto riguarda i third-party, al di là della console scelta, il 45% degli intervistati si è detto spinto da Call of Duty: Black Ops Cold War, il 31% ad Assassin’s Creed Valhalla.

Perché PS5, perché Xbox

Qualsiasi sia il gioco che ha spinto i consumatori a scegliere una soluzione rispetto all’altra, è interessante notare quali siano i motivi alla base degli acquisti. Si tratta, infatti, di motivazioni che rispecchiano perfettamente le strategie di Sony e di Microsoft: esclusive vs servizi – un discorso che abbiamo affrontato di recente, in virtù dell’acquisizione di Bethesda.

Il 45% di coloro che hanno scelto PlayStation 5, infatti, lo ha fatto per le esclusive firmate da Sony. Di contro, il 42% di chi ha optato per Xbox, lo ha fatto perché vuole sfruttare l’abbonamento Xbox Game Pass.

PlayStation 5 arriverà in Europa il 19 novembre prossimo, Xbox Series X e Xbox Series S esordiranno il 10 novembre. Per i dettagli sulla console Sony, i suoi giochi e le sue specifiche, fate riferimento al nostro articolo dedicato. Per quelli sulle piattaforme Xbox, la pagina a cui affidarsi è questa.