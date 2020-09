Xbox Series S ha un taglio di prezzo in Giappone prima ancora di uscire

Microsoft sta provando ad applicare una strategia di marketing molto aggressiva in Giappone per tentare di recuperare quote di mercato in un mercato storicamente ostile.

Da tempo, sentiamo di Phil Spencer, responsabile di Xbox, viaggiare ciclicamente nella nazione asiatica per stringere i rapporti con i publisher del posto e garantire alla piattaforma un trattamento quantomeno paritario con le altre.

Di recente, Spencer non ha nascosto la sua ambizione di acquisire software house giapponesi per Xbox Game Studios ma, povero, si è dovuto accontentare di un’operazione da 7.5 miliardi di dollari con Bethesda quest’anno.

Xbox Series S、29,980 円 (税抜) pic.twitter.com/bt6X3xOcqh — Xbox Japan (@Xbox_JP) September 24, 2020

La prima mossa per l’assalto al Giappone è però la piattaforma stessa, con un prezzo molto allettante piazzato su Xbox Series S che dovrebbe avvicinare una clientela generalmente incline all’hardware portatile, presumibilmente anche perché più economico.

La già economica console next-gen a basso costo di Microsoft ha ricevuto stamattina un taglio di prezzo ancora prima di uscire, dal momento che il lancio è anche da quelle parti fissato al 10 novembre. I pre-order in quell’area partiranno domani, per cui non si tratta di una reazione alla scarsa ricezione del prodotto, semmai un tentativo di aumentare ancora di più l’entusiasmo nei suoi confronti.

Xbox Series S costava in origine 32.980 yen ($313), ma con questo taglio di prezzo verrà venduta ad appena 29.980 yen ($285 al cambio corrente).

Un prezzo che la porta a costare 10.000 yen ($95) meno di una PlayStation 5 Digital Edition in Giappone, costituendo un’offerta ancora più ghiotta per quanti volessero risparmiare sull’acquisto di una console next-gen e allineata con le differenze di pricing emerse negli altri territori.

Negli anni, Microsoft ha cercato di darsi le risposte più disparate al suo insuccesso in Giappone, e c’è chi è addirittura arrivato ad incolpare gli achievement per la sua scarsa penetrazione nel territorio.