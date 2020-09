Xbox Series X, ufficiali prezzo e data della console next-gen Microsoft

Microsoft ha annunciato che Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre al prezzo di €499,99. I pre-order saranno avviati il 22 settembre.

Come anticipato ieri, Xbox All Access sarà esteso a 12 paesi nel mondo, con la possibilità di ottenere una Xbox di nuova generazione con 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a partire da $24,99 al mese senza costi anticipati.

Il servizio è stato presentato con un nuovo trailer, che vi mostriamo di seguito.

Tuttavia, tra i paesi supportati al lancio non figura l’Italia. Questa la lista delle nazioni supportate dal 10 novembre:

Australia da Telstra

Canada da EB Games

Danimarca da Elgiganten

Finlandia da Gigantti

Francia da FNAC

Nuova Zelanda da Spark

Norvegia da Elkjøp

Polonia da Media Expert

Corea del Sud da SK Telecom

Svezia da Elgiganten

Regno Unito da GAME e Smyths Toys

Stati Uniti da Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store e Walmart

I membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020.

Di conseguenza, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10, mentre i membri Xbox Game Pass per PC potranno accedere al servizio da PC Windows 10.

«Offrire EA Play agli abbonati Xbox Game Pass contribuisce alla nostra visione di connettere i gamer ai giochi che amano e tra loro, ovunque preferiscano giocare», ha dichiarato Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth.

«Da cinque anni forniamo i nostri servizi su abbonamento alla community Xbox e siamo ora entusiasti di permettere loro di godersi entrambi gli abbonamenti in modo ancora più semplice».

Oltre 60 giochi di EA sono ora sul servizio per PC e console, tra cui FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, i franchise Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims.

La piattaforma consente anche di provare in anticipo dieci ore di titoli come Madden NFL 21 e FIFA 21, con alcuni giochi del publisher saranno disponibili anche su Android tramite Project xCloud.