Xbox Series S di Stranger Things è la cosa più bella che vedrete oggi (e potete vincerla gratis)

Anche Microsoft ha deciso di unirsi ai festeggiamenti per l’arrivo della quarta stagione di Stranger Things, il popolarissimo show Netflix, svelando ufficialmente una nuova edizione limitata a tema di Xbox Series S.

Microsoft e Netflix hanno infatti annunciato una collaborazione in occasione dell’evento di lancio a Los Angeles, nel quale i giocatori hanno avuto la possibilità di vincere una tra 30 console personalizzate (potete acquistare la versione originale in offerta su Amazon).

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Xbox ha però annunciato una gradita sorpresa anche per tutti i fan che non hanno potuto partecipare all’iniziativa, svelando che un’ulteriore console in edizione limitata sarà offerta gratuitamente tramite un apposito contest.

Al momento non sono stati svelati i dettagli dell’iniziativa, ma la casa di Redmond ha comunicato ai propri giocatori che basterà seguire l’account ufficiale @Xbox su Twitter per essere informati tempestivamente sull’apertura del contest.

Le console in edizione limitata sono state disegnate immaginando che siano rimaste intrappolate per tantissimo tempo negli anni ’80, con un’estetica che renda perfettamente chiaro il fatto che provengano dal Sottosopra di Stranger Things.

Come se la presentazione, che ricorda molto il design dei lettori di cassette, non fosse già abbastanza sufficiente Microsoft ha anche svelato che le console saranno distribuite in container per materiali pericolosi: meglio non correre alcun rischio con le console del Sottosopra.

Sfortunatamente l’unico modo per fare vostra questa nuova variante sarà esclusivamente tentare la sorte nel contest che sarà svelato nei prossimi giorni da Xbox: in ogni caso, si tratta di un omaggio ufficiale a Stranger Things davvero imperdibile per ogni fan che si rispetti.

Non è la prima volta che la sorella «minore» di Xbox Series X si rifà il look con nuove edizioni limitate: recentemente vi avevamo infatti segnalato le 12 edizioni limitate a tema LEGO Star Wars e la console proveniente direttamente dal Multiverso della Follia.

In ogni caso, Xbox Series S si è dimostrata una console estremamente popolare tra i giocatori, riuscendo perfino a battere le vendite di PlayStation 5.

Gli sviluppatori sono però divisi per la sua effettiva utilità nella next-gen: secondo alcuni team adattare appositamente i giochi per questa console sarebbe «un male».