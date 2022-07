Xbox Series S di TMNT e Shredder è la cosa più bella che vedrete oggi

I fan Xbox sono ormai abituati a scoprire nuovi giveaway dedicati a console in edizione limitata, ma la Series S dedicata a Shredder, il celebre rivale delle Tartarughe Ninja, è indubbiamente una delle più spettacolari mai realizzate fino ad ora.

Il nuovo giveaway è stato organizzato dall’account Twitter ufficiale di TMNT, presumibilmente per celebrare il grande successo ottenuto dal nuovo Shredder’s Revenge (che trovate su Xbox Game Pass, l’abbonamento in sconto su Amazon).

Sfortunatamente, a differenza del precedente giveaway di Xbox Series X dedicato al mitico martello Mjolnir, la promozione non è disponibile in Italia: si tratta infatti ancora una volta di una console non prevista per la vendita e destinata, attualmente, in esclusiva per il mercato americano.

Come vi abbiamo anticipato in apertura, la nuova Xbox Series S raffigura perfettamente il villain Shredder, pronto a emergere dalla console per avere la sua vendetta contro le Tartarughe Ninja:

Il design trasforma il bianco della console in una vera e propria parete spaccata da Shredder, con le sue armi che spuntano fuori dalla console next-gen stessa.

Il celebre «disco» di Xbox Series S è stato invece ridipinto per raffigurare un riferimento al Clan del Piede e alcuni graffiti, uno dei quali recita la celebre catchphrase «Cowabunga»: potete ammirarla più da vicino in tutti i suoi dettagli qui di seguito.

GAME OVER DUDES! Comment #TurtlePowerSweepstakes for your chance to win this exclusive custom #TMNT Shredder Xbox! Entry ends 7/21.

No purchase necessary.

Must be resident 50 US aged 18+.

Rules at https://t.co/MlG5gplSj6 pic.twitter.com/AHzvoGbA3Z — TMNT (@TMNT) July 12, 2022

Considerando il suo design sicuramente unico, sembra che questa Xbox Series S possa essere utilizzata esclusivamente in posizione verticale: un sacrificio necessario per poter ammirare il perfido Shredder così da vicino.

Ad ogni modo, il giveaway è disponibile esclusivamente per tutti gli utenti maggiorenni con residenza negli Stati Uniti, che potranno semplicemente rispondere al post ufficiale su Twitter utilizzando l’apposito hashtag per partecipare all’estrazione.

Non sappiamo se sia prevista in futuro una nuova estrazione anche per il mercato europeo, ma vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità.

Quel che è certo è che Xbox Series S ha dimostrato di essere una piattaforma particolarmente indicata per la realizzazione di edizioni limitate davvero spettacolari, come ad esempio quella organizzata per The Elder Scrolls direttamente da Bethesda.

TMNT non è stato il primo show ad aver ricevuto una Xbox Series S personalizzata: qualche settimana fa è stata infatti realizzata una grandiosa console ufficiale a tema Stranger Things.