Xbox Series S cala di prezzo per il Black Friday, da adesso: ecco i dettagli

Dopo aver avviato lo sconto inizialmente solo nel territorio americano, Microsoft ha infine deciso di prepararsi per il Black Friday proponendo una nuova imperdibile offerta su Xbox Series S, che da oggi diventa ancora più conveniente.

La console next-gen più economica (che trovate in sconto anche su Amazon) ha infatti subito ufficialmente un taglio di prezzo temporaneo per celebrare il venerdì Nero: la “sorella minore” di Series X è dunque disponibile con un taglio di prezzo di ben 50 euro.

In linea con la già menzionata offerta valida per gli Stati Uniti, Xbox Series S potrà dunque essere vostra all’incredibile cifra di 249,99€: un prezzo che la rende dunque la console casalinga attualmente più economica sul mercato, dato che costa perfino meno del modello standard di Nintendo Switch.

Ma non solo: la casa di Redmond ha anche deciso di offrire un risparmio di 20 euro su tanti nuovi controller Xbox, acquistabili sia separatamente che in bundle con la console next-gen.

Ricordiamo che non si tratta di uno sconto permanente sul prezzo finale, ma valido soltanto per le giornate dedicate al Black Friday: se siete interessati a questa console, vi consigliamo di approfittare dell’offerta il prima possibile.

Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta direttamente sulla pagina ufficiale di Microsoft Store al seguente indirizzo: non sarà necessaria alcuna spesa aggiuntiva, dato che sia la spedizione che il reso saranno totalmente gratuiti.

Se volete entrare nella nuova generazione a un prezzo incredibilmente conveniente, si tratta dunque di un’occasione da non lasciarvi sfuggire. Ovviamente, le offerte del Black Friday si riveleranno particolarmente utili anche per tutti coloro fossero alla ricerca di un nuovo controller ufficiale, dato che potrete acquistare le colorazioni Bianco, Nero, Blu, Rosso e Giallo a soli 39,99€.

Ma console e controller non sono gli unici prodotti che Microsoft ha deciso di rendere disponibili in offerta per i giocatori: trovate infatti tantissimi sconti fino al 90% dedicati al Black Friday, ai quali proprio in queste ore si sono aggiunti altri interessanti titoli.