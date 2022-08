Xbox sarebbe pronta ad accogliere tanti nuovi giochi gratis in retrocompatibilità

Le sorprese per gli utenti Xbox potrebbero non essere finite: stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, Microsoft potrebbe avere in mente di espandere ancora una volta la retrocompatibilità delle console next-gen con alcune grandi novità.

Questo sarebbe possibile grazie all’accordo per l’acquisizione di Activision Blizzard, che ormai sembrerebbe essere in fase di chiusura e permetterebbe alla casa di Redmond un supporto estremamente importante, anche in ottica Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon).

L’ultimo aggiornamento al catalogo retrocompatibile avvenne quasi un anno fa con 76 nuovi giochi e Microsoft si affrettò a dire che non sarebbe stato possibile aggiungerne altri, ma l’acquisizione potrebbe inevitabilmente cambiare le carte in tavola.

Stando a quanto riferito dall’insider Nick Baker di XboxEra, Microsoft avrebbe in programma un’ultima importante carrellata di grandi classici gratuiti da usufruire in retrocompatibilità, appartenenti proprio alla casa di Call of Duty (via ComicBook.com).

Durante l’ultima puntata del suo podcast, Baker ha infatti sottolineato che Microsoft non riuscì a introdurre ulteriori titoli in retrocompatibilità principalmente per motivi di licenza, che potrebbero venire risolti con l’ultima maxi-acquisizione videoludica.

Di conseguenza, con l’ingresso di Activision Blizzard nel team Xbox diventerebbe molto più facile introdurre nuovi giochi della compagnia su Series X|S e Xbox One, anche nel caso di videogiochi appartenenti al passato.

Ciò che Nick Baker ha voluto però chiarire ai propri follower è che non sarà possibile avere tutti i giochi Activision Blizzard in retrocompatibilità: ricordiamo infatti che alcuni titoli sono stati pubblicati solo su licenza, come per esempio i giochi Marvel X-Men Origins Wolverine e Spider-Man Shattered Dimensions.

Non dovrebbero invece emergere particolari problemi per titoli di proprietà del gruppo e l’acquisizione supererebbe tutti i più grandi ostacoli per il loro inserimento: si tratterebbe di un’ottima notizia per i fan più nostalgici, ma che invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in attesa di possibili comunicati ufficiali dai diretti interessati.

Nel frattempo, sembra che Xbox Game Pass sia già pronta per una delle novità più attese dal grande pubblico: spunta infatti un logo che anticipa la possibilità di condividere i giochi gratis con amici e familiari.