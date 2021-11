Xbox, 76 giochi retrocompatibili non vi bastano? Allora abbiamo brutte notizie

Dopo che il programma era stato considerato abbandonato, in occasione del ventesimo anniversario della console, Xbox ha deciso di sorprendere ancora una volta i propri fan con nuovi giochi retrocompatibili.

Xbox Series X e Series S hanno infatti tra le loro principali caratteristiche il supporto all’intero catalogo di Xbox One, oltre a garantire la giocabilità con diversi titoli selezionati per 360 e la prima console.

Ebbene, ieri sono stati annunciati ulteriori 76 giochi retrocompatibili, con una ricca selezione che include anche titoli attesi dai fan, come Max Payne e Dead or Alive.

Un modo perfetto per festeggiare i primi 20 anni della console: ricorrenza che stata celebrata perfino da PlayStation, in barba alla console war che molti fan desidererebbero intrattenere.

Se nella lista rilasciata da Microsoft non fosse però ancora presente il vostro videogioco preferito, e speravate che questo significasse potesse essere aggiunto in futuro, abbiamo purtroppo delle brutte notizie per voi.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Xbox ha infatti confermato che quella che abbiamo visto è stata l’ultima carrellata di giochi retrocompatibili e che non ce ne saranno altre:

«Sebbene continueremo ad essere concentrati sul migliorare e preservare l’arte dei videogiochi, abbiamo raggiunto il limite della nostra abilità di portare nuovi giochi del passato nel catalogo, a causa di limitazioni tecniche, legali e di licenze. Grazie per aver preso parte con noi a questo viaggio».

La redazione di IGN.com ha avuto modo di poter parlare con un rappresentante di Xbox, che ha confermato come queste siano effettivamente le ultime aggiunte di giochi del passato che è stato possibile introdurre sul catalogo.

Per celebrare il ventesimo anniversario, la casa di Redmond ha voluto fare ampi sforzi per riuscire ad offrire quanti più giochi possibili ai propri appassionati: fortunatamente, la lista così com’è appare abbastanza ricca e dovrebbe accontentare la maggior parte dei propri appassionati.

Durante i festeggiamenti per i primi venti anni del marchio, Phil Spencer ha avuto modo anche di chiarire come Xbox Game Pass sia in realtà un modello sostenibile, e non è considerabile uno spreco di soldi.