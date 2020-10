Xbox sa cosa dovreste fare anziché la console war (e non le si può dare torto)

Da qualche tempo gli account ufficiali di Xbox sui canali social, come Twitter, hanno dato vita a scelte comunicative particolarmente apprezzate dalla community, tra fair-play che ha riscosso molto successo, battute e tante interazioni (e spunti per chiacchierare) con gli appassionati che sono in attesa di Xbox Series X e Xbox Series S.

Come è facile immaginare, in vista della next-gen la console war è ai massimi storici, con dibattiti (ma probabilmente per molti casi “dibattiti” non è la parola giusta) tra instancabili sostenitori dell’uno o dell’altro credo videoludico che si contendono non sappiamo bene cosa in ritrovi del web che si tramutano in improvvisate arene.

PlayStation e Xbox non sono due fazioni

Ma non c’è nessun motivo per farsi la console war — e Xbox lo ha detto nel modo più semplice possibile: dal momento che un modo di dire comune è «fate l’amore, non fate la guerra», semplicemente lo ha richiamato per dire:

Fate l’amore, non fate la console war.

make love not console wars — Xbox (@Xbox) October 2, 2020

Se non siete in cerca di compagnie amorose, potreste sempre approvare quella che può regalarvi del buon cibo — e in particolare la pizza. In tal caso, sappiate che Xbox approva ugualmente.

Un marchio che si occupa proprio della produzione e della vendita di pizze ha risposto all’invito di Microsoft scrivendo «e la pizza. Fate l’amore e la pizza». La risposta di Xbox? «Non c’è nemmeno bisogno di dirlo».

That goes without saying. — Xbox (@Xbox) October 2, 2020

Insomma, ci sono un bel po’ di cose molto più belle da fare, rispetto alla console war. E se nemmeno l’amore o la pizza riusciranno a mettervi tutti d’accordo, probabilmente allora non ci riuscirà nulla.