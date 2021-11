Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un open world

Anche per l’attuale fine settimana, Xbox ha rinnovato l’iniziativa Eventi di giornate di gioco gratuito: si tratta di una promozione che permetterà di scaricare e giocare gratis una selezione di videogiochi per tutto il fine settimana.

La promozione Free Play Days è riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold: tra i videogiochi disponibili questo weekend è disponibile anche un open world militare.

Gli abbonati potranno anche accedere ad una selezione di sconti esclusivi: ricordiamo che su Xbox Store è attualmente in offerta una saga molto importante.

Naturalmente si potrà anche accedere all’incredibile catalogo di Xbox Game Pass, che proprio ieri si è aggiornato nuovamente con una bellissima avventura co-op.

A partire da oggi, i giocatori Xbox potranno scaricare gratis sulle proprie console Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Warhammer Vermintide 2 e Street Power Football, offrendo dunque titoli adatti per tutti i gusti.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è l’ultimo capitolo principale della popolare serie di Ubisoft: si tratta di uno sparatutto militare open world, che potrete scegliere se affrontare da soli o in compagnia di altri tre amici.

Warhammer Vermintide 2 è invece un titolo co-operativo in prima persona ambientato nel popolarissimo mondo fantasy: potrete scegliere tra 15 carriere uniche e divertirvi a combattere contro una nuova fazione nemica grazie a nuove armi e a un sistema di saccheggio migliorato rispetto al predecessore.

Infine, Street Power Football è un gioco di calcio puramente arcade, con il quale potrete divertirvi per strada insieme ai vostri compagni di squadra sfoderando i vostri trick e super poteri.

Per poter scaricare i nuovi giochi gratis Xbox, a patto che siate in possesso di un’iscrizione attiva a Live Gold o Game Pass Ultimate, non dovrete fare altro che fare clic sui seguenti link:

Ricordiamo che le prove gratuite saranno valide per tutto il weekend a partire da oggi: se invece vorrete fare questi giochi vostri per sempre, segnaliamo che per un periodo limitato sarà possibile acquistarli in forte sconto.

Un altro gioco di Warhammer sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass dal lancio a febbraio: si tratta dell’ennesimo gioco rilasciato in un mese super affollato.

La costante crescita della libreria gratuita necessita però di alcuni sacrifici: non dimenticatevi di provare questi 6 giochi gratis prima che vengano rimossi dal catalogo.

Se non siete mai stati abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, potreste voler approfittare di una promozione che vi consentirà di ottenere gratis i primi due mesi di abbonamento.