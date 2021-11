Xbox Game Pass, nuovi giochi gratis da ora (c’è una perla co-op)

Il catalogo di Xbox Game Pass continua a proporre le sue novità di novembre 2021, grazie all’aggiunta costante di titoli sempre nuovi e di un certo interesse.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono infatti mettere mano a un gran numero di chicche, alcuni dei quali davvero notevoli (e al Day One).

Questo mese il catalogo di giochi gratis sarà infatti davvero ricco, sia per quanto riguarda l’aggiunta di Tripla A che titoli indipendenti o più “piccoli” ma altrettanto degni di nota.

Solo due giorni fa è stato infatti il turno di una coppia di giochi davvero niente male, cui ora si aggiungono altri due titoli di altrettanto pregio (uno in particolare).

Il primo è It Takes Two, il bellissimo action-adventure sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, con l’etichetta EA Originals.

Per chi non lo sapesse, il gioco è pensato esplicitamente e per essere giocato in modalità multiplayer cooperativo a schermo condiviso, il che significa che può essere giocato solo con un altro giocatore, sia in locale o online.

Il secondo gioco a essere disponibile da ora su Game Pass è invece un gioco meno affascinante ma non per questo meno interessante: Kill It With Fire.

Nelle vesti di un disinfestatore di ragni, dovremo radunare il nostro arsenale e dare la caccia a questa minaccia a otto zampe «in un viaggio attraverso il tempo, lo spazio e le periferie», come si legge nella descrizione ufficiale.

Poco sotto, trovate la lista di giochi che arriveranno nei prossimi giorni:

Forza Horizon 5 (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

Football Manager 2022 Xbox Edition (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

Football Manager 2022 (PC) – dal 9 novembre

GTA San Andreas: The Definitive Edition (console) – dall’11 novembre

One Step From Eden (console, PC) – dall’11 novembre

Ricordiamo che da poco potrete anche scaricare i primi giochi gratis di Games With Gold sempre per il mese di novembre, davvero notevoli.

Parlando sempre di giochi gratis, avete letto anche che Ubisoft ha messo a disposizione un big in prova gratuita per tutto il weekend?

Infine, lato Xbox, non dimenticate di leggere – o rileggere – la nostra ricchissima recensione di Forza Horizon 5, pubblicata proprio oggi sulle nostre pagine.