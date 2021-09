Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un amato shooter

Anche per questo fine settimana, Xbox ha rinnovato l’iniziativa Free Play Days, la promozione che consente di poter giocare gratis per tutto il weekend ad una selezione di grandi giochi.

Ricordiamo che le Giornate di gioco gratuito sono disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, trattandosi di una delle tante promozioni riservate agli abbonati.

Queste prove saranno disponibili soltanto per il fine settimana: se cercate però giochi Xbox da fare vostri per sempre, vi sveliamo come ottenere gratis un divertente gestionale fantasy.

Nel frattempo, su Xbox Store sono ancora in corso tantissimi sconti anche su giochi molto recenti: le promozioni dureranno fino al prossimo martedì.

I Free Play Days di questo fine settimana sono particolarmente interessanti e faranno la gioia di fan amanti di diversi generi: si tratta di Madden NFL 22, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Blasphemous.

Madden NFL 22 è uscito meno di un mese fa, ma è già disponibile in prova gratuita sia nella versione Xbox Series X|S che su Xbox One: si tratta dell’ultimo capitolo della simulazione di football americano realizzata da EA Sports.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege non ha certamente bisogno di presentazioni: il titolo Ubisoft è uno dei più amati shooter tattici degli ultimi anni ed un vero e proprio fenomeno degli eSports, ma ricordiamo che è anche disponibile all’interno del catalogo Xbox Game Pass.

Blasphemous è invece un apprezzato gioco d’azione a piattaforme in stile metroidvania, che unisce azioni frenetiche con una narrazione profonda che vi catturerà.

I nuovi giochi gratis Xbox per il fine settimana sono già disponibili per il download: basterà accedere ai seguenti link e cliccare sul pulsante Installa sui miei dispositivi, dopo aver fatto il login con il vostro account.

Vi ricordiamo che la prova terminerà ufficialmente domenica 12 settembre: durante le giornate di gioco gratuito potrete anche recuperare questi giochi ad un prezzo scontato per farli vostri per sempre.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, vi ricordiamo che sono già disponibili i download gratuiti dei nuovi titoli PlayStation Plus.

Per pochi giorni potrete inoltre riscattare gratis Far Cry 3 e farlo vostro per sempre, grazie a un giveaway di Ubisoft per promuovere l’imminente sesto capitolo.

A tal proposito, Microsoft sta regalando una Xbox Series X proprio a tema Far Cry 6 decisamente fuori di testa, ma purtroppo l’iniziativa non coinvolge il territorio italiano.