Phil Spencer di Xbox prende una posizione durissima con Activision Blizzard

Tornato in auge in queste settimane, il caso Activision Blizzard è sicuramente una delle pagine più nere per la compagnia, specie dopo il recente report del Wall Street Journal ai danno di Bobby Kotick.

Il CEO è infatti accusato di presunte molestie sessuali e discriminazioni sul posto lavoro perpetrate ai danni dei vari componenti dell’azienda che ha dato vita a giochi come Overwatch.

Il colosso americano aveva dedico settimane fa di ridimensionare la compagnia per renderla più accogliente per il proprio team di lavoro, sebbene a quanto pare si chiede a gran voce la cacciata di Kotick.

Senza contare che nelle scorse ore è intervenuto sull’argomento anche Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment.

Activision Blizzard sta attualmente affrontando una causa legale, sostenendo che la società ha favorito pratiche sessiste sul posto di lavoro e ha permesso a comportamenti abusivi di rimanere impuniti.

Centinaia di dipendenti e contrattisti di Activision Blizzard hanno in queste ore firmato una petizione per chiedere al CEO Kotick di dimettersi.

Ora, come riportato in esclusiva da Bloomberg, sembra che il boss di Xbox Phil Spencer abbia inviato una e-mail ai dipendenti, in cui ha dichiarato che lui e il resto della compagnia sono «disturbati e profondamente turbati dagli orrendi eventi».

Spencer ha riferito che Xbox starebbe «valutando tutti gli aspetti del rapporto con Activision Blizzard, facendo aggiustamenti proattivi».

Ciò vale a dire che i rapporti tra Xbox e la compagnia di Diablo potrebbero essere rivisti in futuro, sebbene al momento non sono chiari i dettagli della cosa.

Già alcuni mesi fa il capo della divisione Xbox di Microsoft aveva in ogni caso toccato la questione, con un appello rivolto a tutte le donne dell’industry.