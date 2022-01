Anche LEGO è contro Activision Blizzard: addio al set di Overwatch 2

Il caso di Activision Blizzard sta scuotendo il mondo dei videogiochi e non solo, perché riguarda tutte quelle aziende che collaborano con il colosso, tra cui LEGO.

Se siete appassionati dei mattoncini danesi, sapete già che da furono messi in commercio dei set LEGO dedicati ad Overwatch, lo shooter di Blizzard.

Un titolo il cui sequel, Overwatch 2, attendevamo con ansia durante l’ultima Blizzcon, ma siamo rimasti fortemente delusi dalla sua assenza.

In generale, ben prima delle gravose accuse nei confronti di Activision Blizzard, il sequel dello shooter non era in buone condizioni ed il recente rinvio era abbastanza scontato.

Come era prevedibile, LEGO stava lavorando ai nuovi set dedicati ad Overwatch 2, il primo dei quali sarebbe uscito proprio tra qualche settimana, a febbraio.

Con il titolo ancora senza un futuro certo, o un futuro in generale, sarebbe stato abbastanza surreale vedere un set LEGO di un gioco che non c’è.

Per dare l’ennesima, e meritata, scudisciata figurata ad Activision Blizzard non solo LEGO ha rinviato a data da destinarsi il set di Overwatch 2, ma si è espressa contraria alle politiche dell’azienda.

In un comunicato, diffuso da Kotaku tramite il sito The Brick Fan, l’azienda si è espressa nei confronti del prodotto, e del suo rapporto con Activision Blizzard:

«Al momento stiamo rivedendo la nostra partnership con Activision Blizzard, abbiamo espresso preoccupazione per quanto riguarda i progressi fatti dalle continue accuse riguardo la cultura del posto di lavoro, specialmente nel trattamento delle colleghe donne, e stiamo creando un posto di lavoro più inclusivo e diversificato. Mentre completiamo la nostra revisione, metteremo in pausa la pubblicazione di un prodotto LEGO Overwatch 2 che era previsto per la vendita inizialmente in data 1 febbraio 2022.»

Un’altra azienda che prende una dura posizione contro Activision Blizzard che, pur non essendo legata al settore come Nintendo, Sony o Microsoft, ha un peso molto importante nel quadro generale delle cose.

Anche durante i The Game Awards 2021 si sono prese le distanze doverose dall’azienda, con un’altra presa di posizione molto decisa.

D’altronde le accuse continuano ad accumularsi, mentre apprendiamo di storie davvero al limite per un’azienda così importante.