The Ascent non è più un’esclusiva Xbox, potrebbe arrivare su PS4 e PS5

Microsoft ha fatto sì che Xbox potesse accumulare un buon numero di esclusive, come The Ascent, grazie ai nuovi studi interni e alle manovre di mercato giuste.

Molti dei quali, per altro, sono inseriti direttamente all’interno di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Il quale, solo a dicembre, avrà ben 12 nuovi giochi aggiunti al catalogo, con titoli di grande peso come Halo e One Piece.

Ma, come accade puntualmente, altri giochi verranno tolti dal catalogo invece, ecco la lista dei titoli che scompariranno da dicembre.

Tra i giochi che hanno esordito all’interno di Xbox Game Pass c’è stato anche The Ascent, sparatutto isometrico cyberpunk in esclusiva sulle piattaforme Xbox… fino ad ora almeno.

Stando a quanto riporta VGC, infatti, pare proprio che il titolo sia in dirittura d’arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, e Xbox perderà una delle sue esclusive.

La fonte è un’agenzia di rating di videogiochi di Taiwan, che ha registrato le due versioni del titolo di The Ascent, e stando al report potrebbe anche cambiare publisher per quanto riguarda le versioni per console Sony.

Questa cosa non viene fuori proprio dal nulla, per così dire, visto che lo sviluppatore era al corrente che la community PlayStation avrebbe voluto la possibilità di provare il titolo.

Tramite Twitter, il team di sviluppo rispose ad un fan lo scorso ottobre, proprio riguardo la possibilità che The Ascent potesse arrivare su PS5, e che avrebbero fatto il possibile per esaudire la richiesta.

Il titolo uscì a luglio per Xbox Series X|S e PC, riscuotendo un discreto successo per via della sua formula di gioco e la sua estetica molto particolare, visto che il cyberpunk ora va di moda.

Qui trovate la nostra recensione, nel caso vogliate recupare il titolo o, in attesa di un annuncio ufficiale, lo stiate aspettando su console PlayStation.

