Diablo Immortal, ci risiamo: un bug esaspera i giocatori

Diablo Immortal è un gioco che continua amabilmente a far parlare di sé, purtroppo a quanto pare anche per i motivi sbagliati.

La serie Blizzard (di cui trovate un artbook molto interessante su Amazon) ha infatti trovato il suo ultimo esponente su mobile e PC con uno spin-off che ha sicuramente fatto discutere.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato in ogni caso che Immortal non è un gioco così pessimo, nonostante motivi di lamentela siano comunque presenti.

Ora, dopo aver segnalato alcune settimane fa un bug che ha fatto andare su tutte le furie centinaia di giocatori, sembra proprio che i problemi per la community non siano finiti qui.

Come riportato da PC Games N, infatti, un bug di Diablo Immortal sta causando una riduzione dell’EXP guadagnata durante il farming, lasciando perplessi un bel po’ di giocatori.

L’utente Reddit ‘Staplepies’ afferma di essere stato tra i primi giocatori a raggiungere il livello Paragon 150, analizzando analizzato in dettaglio il misterioso bug dopo aver trascorso un po’ di tempo a capirne le cause.

Staplepies ha reso noto che il bug non si verifica in una location specifica, sebbene sia stata presa in analisi L’Oasi di Shassar, con l’esperienza guadagnata ridotta rispetto alla quantità di base.

Il bug può anche influenzare i globi che cadono casualmente dopo aver sconfitto un nemico, considerando che spesso questi non corrispondono necessariamente ai valori effettivi dati dall’uccisione.

Per questo motivo, la community sta chiedendo a chiunque abbia idee o suggerimenti di aiutarli a scoprire la causa di questo bug, in attesa che Blizzard intervenga.

Restando in tema, alcune settimane fa il gioco era stato anche al centro di alcune bizzarre azioni di protesta da parte di vari giocatori.

Ma non solo: dopo una lunga trafila, Diablo Immortal è sbarcato finalmente in Cina, mercato per cui era stato pensato in origine, ottenendo un grande successo.