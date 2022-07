Xbox Series X diventa ancora più veloce, grazie al nuovo aggiornamento

Un nuovo aggiornamento per Xbox Series X e Series S è attualmente in fase di test presso alcuni fortunati iscritti al programma Insider: tra le diverse novità proposte ce n’è una particolarmente utile che consentirà ai giocatori di avviare la console ancora più rapidamente.

Dopo alcuni iniziali sospetti degli utenti, i team di casa Microsoft hanno infatti confermato di aver reso l’animazione start-up di Xbox Series X e Series S (che potete acquistare in offerta su Amazon) molto più veloce, arrivando addirittura a dimezzare i tempi di caricamento.

La novità è stata scoperta dagli utenti che possono testare in queste ore l’integrazione di Discord: la patch non è purtroppo attualmente disponibile al grande pubblico, ma sarà distribuita ufficialmente nelle prossime settimane.

Come riportato da Pure Xbox, la notizia ha colto di sorpresa perfino alcuni ingegneri di Xbox, che non sapevano di questo miglioramento nascosto in sviluppo e già disponibile per pochi fortunati giocatori.

In altre parole, grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile visualizzare una nuova animazione del logo Xbox che abbatterà i tempi di caricamento a soli 4 secondi, rispetto ai 9 secondi necessari attualmente per tutti gli utenti senza il programma insider.

Can confirm – worked with @harrisonhoffman and @jakerose27 to create a shorter boot up animation (~4s) from the original boot up animation (~9s), helping to reduce the overall startup time.

— Josh Munsee (@joshmunsee) July 23, 2022