Xbox Live Gold, l’annuncio del ritiro sarebbe stato solo rinviato

Xbox Live Gold sarebbe ancora destinato a venire ritirato, stando al giornalista di VentureBeat Jeff Grubb.

Grubb ha anticipato con successo diversi degli annunci dell’estate che volge al termine, per un ruolino di marcia che lo ha reso finora una fonte attendibile di leak e rumor.

Come spiegato dal giornalista, all’annuncio di Xbox Live gratuito sarebbe successa «la stessa cosa che è successa al prezzo e alla data di Series X, e alla stessa Series S, e alla notizia su Game Pass».

Questo vorrebbe dire che la novità in merito alla piattaforma di gioco online di Microsoft sarebbe stata soltanto posticipata, e non cancellata del tutto.

L’evento di presentazione di Xbox Series S era infatti previsto in origine ad agosto, e quel rinvio a settembre è stato probabilmente la ragione dei leak di stamattina.

Same thing that happened to the Series X price and release date, and the series S itself, and the Game Pass news.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2020