Xbox Series S è ufficiale: prezzo, design, trailer e specifiche

AGGIORNAMENTO, ORE 11.10

È emerso in Rete anche un video promozionale che anticipa le specifiche della console. Nel dettaglio, si parla di:

Un corpo del 60% più piccolo di quello di Xbox Series X

più piccolo di quello di Xbox Series X Esperienza di gioco a 1440p ma con possibilità di upscaling a 4K

ma con possibilità di upscaling a 4K Frame rate fino a 120 fps

Supporto al Ray-tracing

NVME SSD da 512 GB di capacità

Console solo digitale, senza lettore ottico

Supporto a variable rate shading

Supporto a variable refresh rate

Latenza ultra-bassa

Possibilità di playback in 4K.

Potete vedere il video leak di seguito.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 10:32

Ora è ufficiale! Attraverso un tweet condiviso sul profilo Xbox, Microsoft ha fatto sapere che i leak erano corretti, confermando il prezzo e il design. La casa di Redmond fa sapere che diffonderà presto ulteriori informazioni. Il prezzo ufficiale nel nostro paese sarà di 299€, come riportato dall’account Twitter di Xbox Italia.

È ora di renderlo ufficiale 💍 Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola 🤏Xbox di sempre a 299 €. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più! A molto presto, è una promessa. https://t.co/Nnsx1yvQ5J — XboxItalia (@XboxItalia) September 8, 2020

Di seguito, l’immagine con lo slogan ufficiale, che fa riferimento alla «più piccola Xbox di sempre», capace comunque di garantire performance next-gen.

NOTIZIA ORIGINALE

Dopo mesi di rumor, presunti leak e fughe di notizie, sembra che ormai ci siamo. Xbox Series S, versione più economica di Xbox Series X, è realtà e finalmente è stato svelato anche il design e, cosa ancor più importante, il prezzo. A corredo della notizia trovate infatti il filmato diffuso nelle ultime ore da Brad Sams di Thurott, che ci consente di dare una prima occhiata alla console.

A quanto pare la macchina avrà un design a torre simile alla sua sorella maggiore, ma con alcune differenze sostanziali. Infatti, avrà dimensioni più contenute e sarà presente una sezione forata a forma di cerchio sulla parte frontale per il raffreddamento. Così come trapelato in precedenza, la console, a differenza di Xbox Series X, sarà commercializzata in colorazione bianca e non nera, richiamando la precedente Xbox One S, e sembra essere sprovvista di un lettore ottico, quindi sarà completamente digitale.

This is real, the console design that is. The price is unknown ofc. https://t.co/OwqurmhRSG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

Un’altra informazione molto importante è il prezzo, che dovrebbe essere 299$, sebbene il noto analista Daniel Ahmad di Niko Partners abbia fatto notare che potrebbe essere soggetto ad ulteriori modifiche ma, se venisse confermato, sarebbe indubbiamente piuttosto basso per una console di nuova generazione.

Ovviamente, al momento non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, che ormai non può essere troppo lontano.