Xbox, il nuovo controller ha una utile feature “nascosta”

Con l’arrivo della next-gen, Microsoft ha puntato fortemente sul concetto di poter giocare ai propri titoli non solo grazie a Xbox Series X, ma sulla maggior parte delle piattaforme e dei dispositivi a nostra disposizione.

Anche per questo motivo, il controller ufficiale di Xbox Series X possiede un’interessante feature nascosta, non molto pubblicizzata da Microsoft stessa e di cui pochissimi fan sono a conoscenza.

Per dimostrare il grande impegno della casa di Redmond per il supporto delle piattaforme, Microsoft ha anche annunciato che perfino Xbox One sarà presto in grado di far girare le esclusive next-gen, grazie al cloud gaming.

Il lavoro di Microsoft non è passato inosservato ai fan presenti in tutto il mondo, al punto da permettere a Xbox di ottenere una crescita notevole anche nel mercato giapponese.

Il controller di Xbox Series X ha una feature nascosta molto utile.

La compagnia americana incoraggia continuamente gli utenti ad utilizzare il proprio controller ufficiale su tanti dispositivi diversi, passando dallo smartphone o il PC alla propria Series X.

Dover continuamente sincronizzare i propri dispositivi potrebbe comunque risultare frustrante, ed è per questo motivo che il controller Xbox è in grado di memorizzare due piattaforme contemporaneamente.

A rivelarlo nuovamente al pubblico è stato Ken Lobb di Xbox Game Studios, che sottolinea come questa funzionalità nascosta sia per lui particolarmente utile, sfruttando quotidianamente sia xCloud che Remote Play, la funzionalità che permette alla nostra Xbox di fare streaming dei giochi sul nostro smartphone.

Sharing, because I play xCloud/Remote play basically every day. This hidden feature makes using my main controller for both so much easier! pic.twitter.com/fb1lNkziG0 — Ken Lobb (@RealKLobb) June 16, 2021

Tenendo premuto il pulsante della sincronizzazione situato in alto al controller, potrete infatti permettere al controller di ricordarsi automaticamente l’ultimo dispositivo mobile o PC a cui è stato collegato: lo capirete perché il logo di Xbox lampeggerà due o tre volte.

Se invece premerete rapidamente due volte lo stesso pulsante, il controller si accoppierà automaticamente all’ultima Xbox Series X|S a cui è stato sincronizzato.

Nel caso facciate parte di quella categoria di giocatori che ama utilizzare il proprio controller su dispositivi diversi, si tratta sicuramente di una feature che vi permetterà di risparmiare qualche secondo in più, rendendo molto più facile passare dalla vostra console ad un altro dispositivo per il gaming.

Il controller di Xbox è attualmente disponibile in diverse colorazioni ed edizioni uniche, ma uno youtuber ha deciso di andare oltre e realizzarne una versione realizzata in vero oro.

A differenza di quanto fatto da DualSense, non sono state fatte rivoluzioni rispetto alla precedente versione su Xbox One, ma Microsoft è pronta a prendere in considerazione migliorie introdotte sul controller PS5.

In ogni caso, i giocatori concorderanno che i modelli next-gen sono decisamente più confortevoli del controller della prima Xbox, al quale Microsoft aveva perfino assegnato un soprannome di un supereroe Marvel.