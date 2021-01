Volete un controller Xbox più simile a DualSense di PS5? Ditelo a Microsoft

Uno degli aspetti più chiacchierati di quella che fino a qualche mese fa chiamavamo next-gen è senza dubbio DualSense, il controller di PlayStation 5 che ha attirato la curiosità e l’attenzione degli appassionati per i suoi grilletti adattivi e per il feedback aptico, che per il momento abbiamo visto pienamente in azione su titoli appositamente pensati, come Astro’s Playroom.

Un punto di riferimento nel suo panorama, il controller di Xbox Series X (e Xbox Series S) è invece rimasto molto più fedele al modello ideale trovato per Xbox One, con la limatura di alcuni difetti e l’introduzione di un più attuale tasto Share preposto alla condivisione dei propri contenuti online. Volevate qualcosa di diverso e più simile a PS5? Allora fatelo sapere a Microsoft.

Il controller Xbox Series X e il controller PS5

La casa di Redmond sta infatti sottoponendo un sondaggio ai consumatori che hanno acquistato le sue nuove console, segnalano i colleghi del nostro sito gemello TechRadar nella sua divisione anglofona, dove chiede se – ad esempio – trovate next-gen la nuova esperienza, se utilizzate il tasto per la condivisione e, leggiamo, vuole sapere quanto vi troviate concordi con la seguente affermazione:

Conosco delle feature dei controller PlayStation che vorrei fossero incluse nel controller che ho avuto con questa console.

Tra i feedback, insomma, Xbox vuole anche sapere se davvero i suoi consumatori sarebbero interessati a vedere implementate delle funzionalità come quelle viste su DualSense, o se invece si ritengano soddisfatti da quanto hanno trovato nel controller Xbox.

A proposito di quest’ultimo, il nostro Paolo Sirio ha firmato un articolo di approfondimento dedicato, in cui abbiamo visto da vicino caratteristiche e peculiarità del controller che eredita l’importante lascito dei suoi apprezzatissimi fratelli maggiori, tanto da chi gioca su console Microsoft che da chi gioca su PC.