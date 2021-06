Xbox sta avendo una crescita fenomenale, e dove meno ve lo aspettate

Xbox sta avendo una crescita fenomenale in un territorio che l’ha sempre vista partire svantaggiata, come rivelato da Microsoft.

La piattaforma della casa di Redmond si sta godendo il suo ritrovato successo, anche grazie alla popolarità di Xbox Game Pass.

L’esibizione all’E3 2021 è stata particolarmente positiva e questo non ha fatto che mettere in mostra la bontà della nuova filosofia di Microsoft.

Tra i giochi appena presentati troviamo anche Redfall, il secondo titolo in uscita di Arkane Studios nonché il primo come esclusiva.

Il responsabile della regione asiatica di Xbox Jeremy Hinton ha rivelato ad IGN Japan che «il Giappone è il nostro mercato in crescita più rapida in tutto il mondo».

«Abbiamo visto una crescita fenomenale negli ultimi dodici mesi in Giappone. E questa è nuova gente che arriva nel nostro ecosistema, è gente che si abbona a Xbox Game Pass, è gente che compra accessori o giochi su PC. Quindi stiamo vedendo una crescita realmente fenomenale che sta arrivando dal Giappone».

Hinton ha aggiunto che «abbiamo una percentuale molto elevata di console che stanno venendo acquistate da persone che non hanno mai avuto una console Xbox in passato».

Tanti altri consumatori stanno facendo un upgrade direttamente da Xbox 360, l’ultima console che aveva avuto una certa domanda in quell’area.

L’inventario disponibile di volta in volta viene «esaurito in pochi minuti», un altro buon segnale al di là delle scorte.

Curiosamente, a differenza degli altri territori, la console con la richiesta maggiore è la più economica Xbox Series S.

«Penso che in Giappone stiamo vedendo una domanda più forte per la Series S», ha condiviso il manager, aggiungendo che oltre al prezzo – ancora più competitivo nella nazione asiatica – ad aver colpito è stato il look, insieme alle dimensioni, della console.

Xbox Series S era stata del resto nominata una delle migliori invenzioni del 2020 al pari di PS5, e non Xbox Series X.

Nella nostra analisi, vi abbiamo invitato a non sottovalutare la potenza di questa piccola ma ingegnosa piattaforma.

In tanti, però, stanno ancora litigando riguardo alle limitazioni che potrà porre in un futuro non troppo lontano alla next-gen.