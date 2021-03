Il controller Xbox Series X diventa d’oro: la folle impresa di uno youtuber

Uno youtuber ha deciso di mettersi alla prova e realizzare il controller Xbox Series X più costoso al mondo, placcato interamente in oro solido.

Le edizioni di console dorate realizzate da terzi non sono certo una novità: ricorderete sicuramente molto bene il caso della PS5 ricoperta d’oro e dal prezzo stellare.

Se la PlayStation può dunque essere ricoperta interamente d’oro, allora perché non fare altrettanto con Xbox? O almeno, perché non realizzare un controller allo stesso modo?

Deve essere stato questo il pensiero che è entrato in testa a Linus Tech Tips, uno youtuber specializzato in tecnologia che in questi ultimi giorni ha deciso di mostrare passo dopo passo una delle sue imprese più folli.

Il controller Xbox Series X diventa dorato in questa folle impresa.

Ha dunque deciso di raccontare in diversi video come è riuscito a realizzare un controller Xbox Series X dorato: l’idea gli è costata tantissimo denaro, ma alla fine è riuscito a realizzare un oggetto dal valore di ben 90.000$.

Lo youtuber ha anche ammesso che il progetto è stato fatto più per verificare se potesse essere davvero realizzato e per divertirsi, più che per cercare di realizzare un prodotto da utilizzare tutti i giorni.

L’intento però sarebbe comunque quello di trovare un compratore, ma ha ammesso che se non riuscisse a rivendere questo interessante controller in oro sarebbe pronto a fonderlo, recuperandone l’oro utilizzato.

D’altronde si tratta comunque di un materiale preziosissimo, che non può certo essere buttato via come se nulla fosse.

Il risultato è comunque estremamente affascinante e potete ammirarlo nel dettaglio nei suoi video.

Le console custom realizzate dagli utenti non sono certo una novità: oltre alla già citata PS5 in oro, abbiamo avuto modo anche di ammirarne le versioni in carbonio e pelle d’alligatore.

Una versione personalizzata del controller di Series X era invece già stata realizzata dalla catena di fast food KFC, ma a differenza della variante di Linus Tech Tips il risultato era davvero orribile.