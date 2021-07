Xbox, il momento della svolta per Phil Spencer? “Vi sembrerà divertente”

Phil Spencer ha raccontato, in una nuova intervista, quale sia stato a suo dire il momento della svolta per Xbox.

Microsoft ha invertito la tendenza negli ultimi anni grazie ad acquisizioni di studi e all’adozione di Xbox Game Pass come centro della sua strategia.

Il servizio costituisce realmente il punto focale della filosofia moderna della casa di Redmond, lato gaming, molto più di quanto non lo siano le console.

L’ultimo step è stato portarlo sulle nuvole, sul cloud tanto spinto dalla compagnia americana e che, dopo tanto penare, è finalmente qui nella sua condizione ottimale.

A sorpresa, Spencer ha indicato nel lancio disastroso di Xbox One il momento più importante della sua lunga militanza in Microsoft.

«Vi sembrerà una risposta divertente, ma onestamente penso che sia stato l’anno del lancio di Xbox one, perché è stato un momento così seminale per il team, ed è stato un vero check per quello che volevamo fare e cosa volevamo essere andando avanti», ha spiegato ad IGN (via WCCFTech) l’EVP al gaming di Microsoft.

«Ovviamente, per il brand, è stato un anno probante. C’è stato tanto da imparare per noi. Le cose che vedo nel team ora, ascoltando la community, sfidando noi stessi, non stando nella bolla dove siamo ma provando ad innovare ed evolverci… Penso che gran parte di quello che siamo oggi arrivi davvero dal primo anno di lancio di Xbox One, dove abbiamo avuto una fredda dose di realismo in termini non di concentrarci o meno su quello che i consumatori vogliono, ma su quello che pensiamo non abbia funzionato. Le vedo nel team ora, le lezioni di quegli anni. Persino la gente che si è unita a noi dopo di allora, c’è una differenza così grande nel team ora, ma per quanto riguarda il core sentiment e quello in cui crediamo, quello è stato un momento seminale per noi. Quello in cui siamo passati in quel periodo penso ci dia forza ora».

Un discorso chiave specie se pronunciato da Spencer, che ha festeggiato da poco i trent’anni in Microsoft e dunque ne ha viste davvero tante.

Quel che è certo è che, dopo aver tentato in ogni modo di voltare pagina, la casa nordamericana non ha comunque intenzione di rinnegare Xbox One: la console sarà infatti supportata tramite cloud gaming persino in futuro.

E l’investimento sui videogiochi non farà altro che crescere, con l’idea nient’affatto remota di nuove acquisizioni prossimamente.