Xbox ha grandi piani per Call of Duty: “sarà il più giocato di sempre”

L’imminente acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox consentirà alla casa di Redmond di avere presto accesso a un catalogo di IP estremamente importante, che intende sfruttare nel migliore dei modi.

Tra le proprietà più importanti non si può certamente ignorare Call of Duty, la leggendaria serie sparatutto in grado di totalizzare ogni anno incassi record.

Del resto, proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma di un record di incassi generati dalle microtransazioni molto importante, dovuto in larga parte grazie alla popolarità del franchise FPS.

E sebbene Xbox non sia coinvolta nello sviluppo dei futuri titoli, come il capitolo del 2022 già annunciato ufficialmente, Phil Spencer ha confermato di avere in mente grandi piani per il franchise.

L’idea del capo di Xbox è infatti quella di fare in modo che le proprie maxi acquisizioni possano crescere sotto la guida della casa di Redmond, facendo in modo che i giochi futuri possano diventare i più popolari di sempre (via Wccftech).

Il discorso non vale dunque solo per Starfield, che per i desideri di Spencer dovrà diventare anche più giocato di Skyrim, ma anche e soprattutto per le IP di proprietà di Activision Blizzard:

«Possiamo davvero fare in modo che questi giochi riescano a raggiungere più giocatori di quanti ne abbiano mai visti prima? E lo dico perché credo nell’impatto sociale dell’intrattenimento interattivo. […] Io voglio che più persone giochino a World of Warcraft fra 5 anni rispetto a oggi. Voglio che più persone giochino a Call of Duty fra 5 anni, che più persone giochino a Candy Crush, perché questo significherà che li avremo resi più accessibili».

Phil Spencer ha usato volutamente come esempi le IP più importanti di tutto il gruppo Activision Blizzard e King, evidenziando che la missione di Xbox sia quella di abbattere ogni possibile barriera e rendere tutti i propri videogiochi futuri più accessibili.

I prossimi Call of Duty sviluppati sotto la supervisione della casa di Redmond avranno dunque il non facile compito di riuscire ad arrivare a un pubblico sempre più vasto: non appena l’acquisizione sarà ultimata, non dovremo fare altro che attendere di scoprire quali saranno le nuove mosse che renderanno tutto ciò possibile.

Un ruolo chiave verrà ricoperto con molta probabilità da Xbox Game Pass: ricordiamo che Microsoft ha già ammesso di voler aggiungere quanti più giochi Activision Blizzard possibile.

Bisognerà però aspettare l’ufficialità dell’operazione perché tutto ciò avvenga: al momento l’acquisizione è a rischio, sebbene Microsoft sia convinta che alla fine l’operazione si farà.