Call of Duty 2022 sarà una “nuova generazione”: c’è l’annuncio ufficiale

L’annuncio era ormai nell’aria da diverso tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Activision ha appena svelato che un nuovo capitolo di Call of Duty è attualmente in fase di produzione.

L’ultimo episodio della serie, COD Vanguard, aveva ottenuto risultati deludenti rispetto alle aspettative iniziali, ma adesso è già arrivato il momento di pensare al futuro del popolarissimo franchise sparatutto.

La notizia arriva proprio pochi giorni dopo aver confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo mobile, confermando che Activision Blizzard vuole continuare a investire sul franchise in ogni piattaforma possibile.

Ricordiamo inoltre che Bloomberg aveva già anticipato non solo il capitolo del 2022 appena annunciato, ma anche un nuovo episodio nel 2023 e Call of Duty Warzone 2.

Come riportato da VGC, a dare conferma del nuovo episodio è stata la stessa Activision durante i suoi ultimi rapporti finanziari, nelle quali ha illustrato l’attuale stato della serie e i progetti per il futuro.

Il publisher ha confermato che le vendite di Call of Duty Vanguard sono state inferiori a quelle del predecessore Black Ops Cold War, segnalando però anche un calo d’interesse per Warzone ma, contemporaneamente, numeri in grande crescita per COD Mobile.

Activision ha poi affermato che i suoi team stanno lavorando duramente per espandere ulteriormente il proprio importantissimo franchise:

«Il team sta lavorando sul progetto più ambizioso della storia del franchise. L’espansione del nostro studio ha continuato ad aggiungere risorse di sviluppo in tutto il mondo, così da continuare i nostri piani per le attuali operazioni live e per nuovi titoli non annunciati ambientati nell’universo di Call of Duty».

Pochi istanti dopo il comunicato di Activision Blizzard, è stato il turno di Infinity Ward di confermare ufficialmente di essere stati incaricati dello sviluppo del prossimo capitolo, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane:

«Sta per arrivare presto una nuova generazione di Call of Duty».

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Pur non avendo ancora ricevuto una conferma ufficiale sul nome ufficiale del capitolo del 2022, considerando che sarà proprio Infinity Ward ad occuparsene sembra ormai quasi certo che possa trattarsi di un sequel di Modern Warfare.

Non appena avremo ulteriori informazioni su questo nuovo episodio, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, ricordiamo che nonostante sia in corso l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox, COD 2022 uscirà anche su PlayStation e a confermarlo è stato lo stesso Phil Spencer.